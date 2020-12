Luckenwalde

Kulinarisch ist der Weihnachtsdienst für die hauptamtlichen Kameraden der Luckenwalder Feuerwehr gerettet. Thorsten Lehmann aus Luckenwalde hat ihnen eine fünf Kilo schwere frische Weihnachtsgans samt Beiwerk spendiert. Lehmanns Arbeitgeber hatte jedem Mitarbeiter eine Freilandgans gesponsert. „Ich bin seit 17 Jahren Vegetarier, wollte das Geschenk aber nicht ablehnen, sondern lieber jenen, die Weihnachten Dienst haben, eine Freude machen“, sagt der 57-Jährige. So überreichte er das küchenfertige Federvieh in der neuen Feuerwache, dazu Rotkohl, Grünkohl, Klöße, Stolle, Kaffee, Gebäck und für den Abend noch Kartoffelsalat und Würstchen. Nadine Walbrach vom gleichnamigen Küchenstudio sorgte mit Geschirr und Deko für ein festliches Ambiente.

Nadine Walbrach sorgte für ein festliches Ambiente. Quelle: Elinor Wenke

In der gut ausgestatteten Küche der neuen Wache können sich die Brandschützer ihren Braten zubereiten, vorausgesetzt, sie müssen nicht gerade zum Noteinsatz ausrücken. Axel Niendorf, der am Heiligabend Schichtleiter ist, rieb sich schon voller Vorfreude die Hände: „Ob für die Kollegen der Feiertagsdienste noch was übrig bleibt, kann ich nicht versprechen.“

Von Elinor Wenke