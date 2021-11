Luckenwalde

Traditionell zum dritten Adventswochenende vom 10. bis 12. Dezember plant der Stadtmarketingverein Luckenwalde wieder den beliebten Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Doch so groß wie die Vorfreude ist auch die Ungewissheit, ob das Vorhaben wie geplant stattfinden kann.

„Es hängt alles von der Corona-Situation ab“, sagt Stadtmarketingchefin Elisabeth Thiemann, die von ihrem Mitarbeiter Jens te Kock unterstützt wird. „Wir sind noch mitten in der Planung und müssen möglicherweise noch umdisponieren.“ Im vergangenen Jahr musste der Weihnachtsmarkt pandemiebedingt bis auf einige wenige Stände ausfallen.

Luckenwaldes Weihnachtsmarkt in neuer Form

„In diesem Jahr wollen wir den Luckenwaldern einen Weihnachtsmarkt in veränderter Form bieten“, so Thiemann. Nach jetzigem Stand geht man davon aus, dass unter freiem Himmel bis zu 1000 Besucher ohne Eintrittsbeschränkungen empfangen werden können.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anders als in früheren Jahren wird das Markttreiben nicht auf dem Marktplatz und vor dem Rathaus stattfinden. „Der traditionelle Weihnachtsmarkt mit winterlichen Ständen und Buden wird auf dem gesamten Boulevard aufgebaut“, kündigt Elisabeth Thiemann an, „die Kirmes mit Fahrgeschäften im angrenzenden Nuthepark.“ Dadurch sollen Gedränge und dichte Menschenmassen vermieden werden. Hygiene- und Abstandsregeln gelten natürlich trotzdem.

Menschenmengen dicht an dicht gedrängt soll es in diesem Jahr auf dem Luckenwalder Weihnachtsmarkt nicht geben. Quelle: Stadtmarketingverein Luckenwalde

Die Händler stehen in den Startlöchern und freuen sich auf das Adventsgeschäft. Knapp 40 Händler, Gewerbetreibende und Schausteller, auch von außerhalb, haben sich bereits angemeldet. Angeboten werden weihnachtliche Spezialitäten wie Gegrilltes, Mandeln, Waffeln und Schmalzgebäck sowie heiße Getränke, Dekoration und Geschenkartikel. Die Schausteller versprechen Vergnügen mit Karussell und Co. „Derzeit kann ich leider keine neuen Anmeldungen mehr annehmen“, sagt Elisabeth Thiemann.

Weihnachtsmann kommt zur Volksbühne in Luckenwalde

Auf die Ankunft des leibhaftigen Knecht Rupprecht sollen die Kinder nicht verzichten müssen. „Der Weihnachtsmann wird am Freitagnachmittag an der Volksbühne in der Fußgängerzone eintreffen“, so die Stadtmarketingchefin. Dort wird es auch wohl dosiert ein kulturelles Programm geben. „Wir verhandeln mit Chören, der Musikschule und anderen Akteuren“, so Thiemann.

Apotheke hilft auf dem Boulevard mit Testtechnik

Der Boulevard soll – nach derzeitigem Stand – ohne Absperrungen und Einlasskontrollen frei zugänglich sein. „Sollten Einlassbeschränkungen und Kontrollen auf dem Rummel notwendig werden, so können wir den Nuthepark relativ unkompliziert absperren“, sagt Elisabeth Thiemann. Außerdem hat die Pelikan-Apotheke zugesagt, bei Bedarf mit Corona-Testtechnik vor Ort zu unterstützen.

Die Märchenfiguren von Gerd Gebert sollen auf dem Boulevard hinter Schaufenstern zu bestaunen sein. Quelle: Margrit Hahn

Die beliebten Märchenfiguren des inzwischen verstorbenen Werbegrafikers Gerd Gebert werden wohl in diesem Jahr auf ihren Outdoor-Auftritt verzichten müssen. Wenn der Stadtmarketingverein wie im vorigen Jahr freie Schaufenster ordern kann, sollen die Zwerge, Hexe, Rumpelstilzchen und andere Figuren wieder hinter Glas in der Fußgängerzone zu bestaunen sein.

Der städtische Bauhof hilft auf dem gesamten Weihnachtsmarkt beim Aufbau und bei der Gestaltung. Einige Geschäfte auf dem Boulevard planen winterliche Aktionen vor ihrer Haustür. In Höhe der Buchhandlung etwa soll es einen Beschäftigungsbereich für Kinder geben.

Tannen werden am 19. November in Luckenwalde aufgestellt

Weihnachtlich wird es in der Innenstadt aber schon in den nächsten Tagen. Am 19. November holt der Bauhof in der Stadt wieder zwei stattliche Tannenbäume von Privatbesitzern ab. Einer wird auf dem Boulevard aufgestellt, der andere am Markt. Dazu kommen Dekoration und Lichterschmuck.

Von Elinor Wenke