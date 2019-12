Luckenwalde

Heiligabend gehört der Familie, die Nacht des 1. Weihnachtstages den Freunden. Die trifft man in Luckenwalde dann im Alhambra, wo Weggezogene und Daheimgebliebene ein Wiedersehen feiern. In diesem Jahr spielten die Bands „Circus Electric“ und „Löwen am Nordpol“ im alten Kinosaal während die DJs im Foyer heiße Beats auflegten. Foto: Hartmut F. Reck

Die Band „Circus Electric" spielte am 1. Weihnachtstag im Alhambra. Quelle: Hartmut F. Reck

Von Hartmut F. Reck