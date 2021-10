Luckenwalde

Im Stadtgebiet von Luckenwalde werden derzeit Bushaltestellen umgestaltet. Insgesamt 91 Bushaltestellen gibt es in der Kreisstadt. Ein Großteil davon ist bereits behindertengerecht umgebaut, viele andere hingegen sind marode oder unansehnlich. „Wir sind in der Pflicht, bis zum Jahr 2022 alle Haltestellen barrierefrei herzurichten“, teilt Straßenamtsleiter Jürgen Schmeier mit. Doch das geht nur schrittweise, denn die Stadt muss jährlich dafür 50.000 bis 60.000 Euro aufwenden.

Die Bushaltestelle am Friedhof Baruther Tor muss noch saniert werden. Quelle: Elinor Wenke

Derzeit wird das milde Herbstwetter genutzt, um weitere fünf Bushaltestellen für Fahrgäste mit Handicap fit zu machen. Gegenwärtig werden zwei Bushaltestellen in der Fontanestraße in Höhe des Groschenmarktes und des Fitnesscenters umgebaut. Weitere Standorte befinden sich in der Jänickendorfer Straße, am Friedhof Baruther Tor und in der Gottower Straße.

Höhere Bordsteinkanten für leichteren Einstieg

Die Haltepunkte erhalten eine erhöhte Bordsteinkante, um den Abstand zum Buseinstieg zu verringern. Durch einen speziellen Bord kann der Busfahrer sehr dicht an die Kante heranfahren. Dadurch wird das Einsteigen für Fahrgäste mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl erleichtert. Außerdem werden die Anhaltebereiche optisch hervorgehoben. So erleichtern Kontraststreifen die Orientierung für sehbehinderte Fahrgäste.

Ersatzhaltepunkte in der Nähe

Während der Umbauarbeiten kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen, die Stadt bittet um Verständnis. Die Busse halten in dieser Zeit in der Regel an Ersatzhaltepunkten in unmittelbarer Nähe der Haltestellen.

Kritik an anderen Haltestellen

Dennoch werden in naher Zukunft nicht alle Haltestellen zur Zufriedenheit der Fahrgäste hergerichtet sein. So gab es in jüngster Vergangenheit immer wieder Kritik am Zustand der Haltepunkte.

Am Buswartehäuschen in der Salzufler Allee beispielsweise fehlt ein Mittelteil, das Dach ist zu kurz, die Dachrinne defekt. Bei nassem Wetter stehen die zumeist vielen Fahrgäste buchstäblich im Regen. Die Abfallbehälter sind ständig überfüllt. Ein paar Hundert Meter entfernt befindet sich die Haltestelle zur Jänickendorfer Straße. Dort gibt es weder eine Sitzgelegenheit noch eine Unterstellmöglichkeit. Ebenso am Biopark. Laut Schmeier können die Haltestellen nur nach und nach aufgewertet werden und dann zunächst auch nur die stark frequentierten.

Von Elinor Wenke