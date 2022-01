Luckenwalde

Unbekannte stiegen in der Nacht zum Freitag über ein Außengerüst in ein Gebäude Firma Airkom Energyworks in Luckenwalde ein.

Sie schnitten die Fensterfolie zum Rohbau auf und stahlen Werkzeug sowie 40 Meter Elektrokabel. Der Schaden beträgt rund 4.000 Euro.

Von MAZonline