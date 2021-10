Luckenwalde

Zu einem erfolgreichen Unternehmerleben gehört auch, dass irgendwann der Ruhestand wartet und eine neue Generation die Führung übernimmt. Doch nicht jeder Firmenchef findet einen Nachfolger.

Ralf Schröter, der 1994 die Märkische Wach und Schutz GmbH (MWS) in Luckenwalde gegründet hat, ist es zum Glück gelungen. Seine Nachfolgerin ist Tochter Ilka Schröter. Bis er ihr endgültig die Verantwortung übertrug, dauerte es allerdings: insgesamt 13 Jahre. Ralf Schröter hätte die Firma nie ohne die Sicherheit übergeben, dass „sein Nachfolger sie ordentlich weiterführt“, sagt er.

Unternehmensnachfolge als Prozess

Gemeinsam mit seiner Tochter führte er die MWS GmbH ab 2009, bevor Ilka Schröter einige Jahre später als alleinige Geschäftsführerin und Gesellschafterin übernahm und das Unternehmen weiterentwickelte. Heute ist sie für 150 Angestellte verantwortlich, in Spitzenzeiten sogar für 180.

Dass sie einmal in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, war lange Zeit nicht abzusehen – und wurde von ihm auch nicht forciert. Nach ihrem Realschulabschluss begann Ilka Schröter 1991 eine Friseur-Lehre, arbeitete anschließend in Berlin. Neben dem Beruf absolvierte sie ein Fachabitur in naturwissenschaftlichen Fächern, erwarb 1999 den Friseur-Meistertitel. Nur zwei Jahre später schloss sie erfolgreich als Betriebswirtin des Handwerks ab.

Mit diesen Qualifikationen stand Ilka Schröter nun vor der Entscheidung: entweder ein eigenes Friseurgeschäft eröffnen oder etwas Neues anfangen. Sie entschied sich für den zweiten Weg. 2001 unterschrieb sie einen Arbeitsvertrag bei der Märkischen Wach und Schutz GmbH. Auch wenn sie die Tochter des Chefs war, musste sie sich nun in dieser Männerdomäne ihre Lorbeeren verdienen.

Sie erhielt die Verantwortung für den Bereich Gebäudereinigung, wo sie den Umgang mit Mitarbeitern lernte. Beweisen konnte sie sich, indem innerhalb weniger Monate schwarze Zahlen statt roter geschrieben wurden. Zudem absolvierte sie zahlreiche Weiterbildungen. Und wuchs an ihrer Aufgabe als Verantwortliche für den Aufbau des Qualitätsmanagements. Sie erstellte dafür praktisch einen eigenen Businessplan.

Geschäftsführerin Ilka Schröter und Firmengründer Ralf Schröter in der Notruf- und Service-Leitstelle Quelle: Gerald Bornschein

„Besser kann man nicht lernen“, sagt sie. Ihrer Meinung nach ist man erst bereit, ein Unternehmen zu übernehmen, wenn man die Prozesse im Unternehmen versteht. Die anderen Gesellschafter waren sukzessive aus Altersgründen ausgeschieden und Ilka Schröter hatte Anteile übernommen. Schrittweise hatte der Vater „die Neue“ bei Kunden, Lieferanten und Banken bekannt gemacht, ein überaus wichtiger Schritt.

Steuerberater und Anwälte frühzeitig einbinden

Schlüsselfunktionen wie Steuerberater oder Rechtsanwälte müssen frühzeitig in den Wechsel eingeweiht sein, denn gerade Familienangehörige stehen bei einer Nachfolge besonders im Fokus.

Rechtzeitig sollten dann auch die Reglungen zur Altersvorsorge getroffen werden, empfiehlt Berd Radtke als langjähriger Versicherungspartner der MWS. Zehn bis zwölf Jahre gelten als günstiger Zeitraum, der Staat habe dafür viele Möglichkeiten geschaffen.

„Man weiß nicht, was man sich auflädt“, sagt Ilka Schröter zu ihrer Rolle als Unternehmerin. Nur wenn man es wirklich will, hält man durch. Und doch möchte sie das Vertrauen nicht missen, das die Familie in sie gesetzt hat.

Von Gerald Bornschein