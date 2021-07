Luckenwalde

Die Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“ hat ab sofort ihren Ausstellungsraum am Markt 1 wieder geöffnet und bietet dort die Beratung zum barrierefreien Wohnen an. Die langjährige Seniorenvertreterin und Beratungsexpertin Evelin Kierschk ist nun wieder jeden Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr vor Ort, um persönlich Tipps zu geben, Fragen zu beantworten und bei Umbauplänen behilflich zu sein.

Die Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“ am Markt. Quelle: Elinor Wenke

Durch die Coronakrise war eine Beratung vor Ort lange Zeit tabu. „Telefonisch war ich immer erreichbar“, versichert Evelin Kierschk, „aber im persönlichen Gespräch lässt sich vieles besser klären. Ich bin froh, wieder für unsere Mieter und Interessierten da sein zu können.“

Evelin Kierschk (r.) und Sabine Bartsch präsentieren im Ausstellungsraum eine seniorenfreundliche Badewanne. Quelle: Elinor Wenke

Schwerpunkte der Beratung sind ein barrierefreier Umbau von Wohnungen und Bädern, aber auch Informationen zu Pflegestufen. Ziel ist es, dass betagte Menschen möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Das Beratungsangebot richtet sich an die Mieter der Wohnungsgesellschaft, aber auch alle anderen Interessierten.

Hoher Beratungsbedarf

„Der Beratungsbedarf ist enorm“, schätzt die fitte 77-Jährige ein. Manchmal ist nur eine Frage zu klären, anderen hilft sie bei Anträgen auf Unterstützung oder eine Pflegestufe, knüpft Kontakte zu Handwerkern und begleitet Betroffene bei Gesprächen mit dem Medizinischen Dienst. Im Ausstellungsraum kann sie am praktischen Beispiel senioren- und behindertenfreundliche Badausstattungen präsentieren.

Sabine Bartsch unterstützt

Da sich die ehemalige Kommunalpolitikerin und Seniorenbeauftragte jetzt um ihren kranken Mann kümmert, tritt sie ehrenamtlich schon kürzer. „Es kann sein, dass ich in nächster Zeit mal gänzlich ausfalle“, sagt die Ruheständlerin und hat sich deshalb schon Unterstützung geholt. Sabine Bartsch kommt aus Berlin. Die studierte Soziologin hat in der Corona-Pandemie viel im Homeoffice gearbeitet und will sich neu orientieren. „Ich saß in endlosen Telefon- und Videokonferenzen und habe keinen Menschen mehr persönlich getroffen“, erzählt die 58-Jährige. Sie steht Evelin Kierschk bereits beiseite und genießt den Kontakt mit den älteren Menschen und, dass sie diesen helfen kann.

Von Elinor Wenke