Luckenwalde

In der Stadtbibliothek von Luckenwalde wird wieder vorgelesen. Geschichten rund um den Frühling erfreuten am Freitagnachmittag ab 16 Uhr die großen und vor allem die kleinen Besucher, die sich auf weichen Kissen mit genügend Abstand im Leseraum der Bibliothek niederließen.

Die beiden Vorlese-Patinnen Jutta George (74) aus Luckenwalde und die derzeitige Schülerpraktikantin Alina May (15) aus Kummersdorf (Am Mellensee) zogen den Nachwuchs mit drei ausgewählten Geschichten erfolgreich in den Bann, obwohl diese ehrenamtliche Tätigkeit für beide Neuland war.

Drei spannende Tier-Geschichten in der Bibliothek

Gemütlich lauschten die Anwesenden der ersten Geschichte „Alles wächst!“ mit dem kleinen Raben Socke, der den Frühling nutzen wollte, indem er Lollis, Schrauben und andere Dinge zum Wachsen bringen wollte. Das Buch, erst jüngst im Januar erschienen, vermittelte so spielerisch das Wissen, dass nur aus Pflanzensamen Blumen wachsen könnten. Auch die beiden folgenden Werke „Mit dir ist sogar Regen schön“ und „Hurra, der Frühling ist da!“ erzählten pädagogisch wertvoll von einer Ente, die den Regen nicht mochte und drei Eichhörnchen-Geschwistern, die erforschten, was die Tiere des Waldes so essen.

Zwischendurch wird mal gekuschelt

Zur Verdeutlichung des Themas Frühling wurden im Hintergrund passende bunte Bücher und Blumen aufgestellt. Falls die Aufmerksamkeit der Kleinsten dann doch mal kurz weg war, wurde mit den farbenfrohen Kissen, die überall verstreut lagen, gespielt und gekuschelt. Im Anschluss gab es für jeden ein paar Ringelblumensamen zum Selbstaussäen mit nach Hause.

Kleine Zuhörer aus Luckenwalde mischen mit

Mit Zwischenrufen und schlauen Antworten beteiligte sich der Nachwuchs interaktiv an dem Vorlese-Vergnügen, darunter auch die kleine Ylva (3) aus Luckenwalde. Besonders toll fand sie die Geschichte vom Raben Socke, denn davon hatte sie bereits so einige Zuhause und auch gerade ein neues Buch aus der Lesereihe ausgeliehen: „Er ist ganz viel in der Natur, so wie ich.“ Ihr Großvater Harald stimmte dem zu und fügte noch an: „Es hat uns sehr gut gefallen. Ich finde es richtig und wichtig, dass hier allen Kindern die Möglichkeit geboten wird, Geschichten vorgelesen zu bekommen, die sie zu Hause vielleicht nicht haben.“

Die seit Januar 2019 amtierende Leiterin der Stadtbibliothek, Heike Rosendahl (51), freut sich über das rege Interesse seitens der Besucher, aber auch seitens der Vorlese-Paten: „Wir haben viele interessierte Mitstreiter, die sich je nach Verfügbarkeit abwechseln.“ Ab März soll es jetzt wieder regelmäßige Termine geben, einmal im Monat freitags ab 16 Uhr. Etwa 20 Minuten dauert so ein Vorlesenachmittag, gedacht für Drei- bis Sechsjährige. Ältere Geschwister sind jedoch ebenso gern erwünscht. Die Veranstaltung ist selbstverständlich kostenfrei, um Anmeldung wird aber wegen der geringen Kapazitäten gebeten.

Bequem in die Kissen gekuschelt hören die kleinen Bibliotheksbesucher zu. Quelle: Katja Schubert

„Wir starten im März wieder voll durch“, so Rosendahl. Aufgrund der immer noch möglichen, pandemiebedingten Änderungen will sie danach erstmal sehen, wie es weitergeht, ist aber optimistisch ob der vielen Projekte, die derzeit wieder in den Startlöchern stehen.

Bibliothek Luckenwalde plant viele weitere Projekte

Bereits wieder begonnen wurde beispielsweise mit dem Kamishibai, einer japanischen Form des Erzähl-Theaters, bei dem Bilderkarten mit Geschichten unterlegt werden. Auch das beliebte Bilderbuch-Kino, das mit Dia-Projektionen arbeitet, und der neue, im März bereits ausgebuchte Lego-Treff stoßen auf großes Interesse bei den Nachwuchs-Bibliotheksnutzern. Alle Kinder-Programme sollen künftig mindestens einmal im Monat stattfinden. Anmeldungen sind dabei erforderlich.

Auch zahlreiche andere Projekte wie Literaturabende und das Lesecafé für die Erwachsenen sind wieder in Planung. „Ich bin so froh, dass wir endlich wieder loslegen können“, meint Rosendahl. „Das alles wieder zum Laufen zu bringen, ist zwar ein ganz schöner Aufwand, aber es macht auch einfach Spaß.“

