In Luckenwalde kollidierte am Dienstag in den Abendstunden ein Nissan mit einem Reh. Dabei wurde das Tier mit solcher Wucht getroffen, dass es auf der Gegenfahrbahn mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß und an den Verletzungen verendete. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro.