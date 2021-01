Luckenwalde

Überall Schnee –das war der Anblick, der sich den Luckenwaldern am Sonntagmorgen bot. Straßen und Plätze waren bedeckt, wer am frühen Morgen mit dem Auto unterwegs sein wollte, hatte Probleme. Der Winterdienst war den ganzen Tag im Einsatz, denn fast den gesamten Sonntag schneite es im Süden von Teltow-Fläming vor sich hin.

Winterdienst in Luckenwalde unterwegs Quelle: Margrit Hahn

Für die Räumfahrzeuge hätte am Morgen es wenig Sinn gemacht, alles wegzuschieben, während es in dicken Flocken weiter schneite, sagte der Leiter der Luckenwalder Straßenmeisterei, Guido Güthling. „Seit vier Uhr sind wir im Einsatz“, so Güthling gegenüber der MAZ.

Winterdienst in Luckenwalde unterwegs Quelle: Margrit Hahn

Fünf Fahrzeuge waren rund um Luckenwalde, Jüterbog und Dahme unterwegs. Böse überrascht wurde die Straßenmeisterei vom Wintereinbruch nicht. Ein detaillierter Plan regelt seit Wochen die Bereitschaft der Mitarbeiter, erklärte Güthling – aber auch er muss zugeben: Mit ganz so viel Neuschnee hatte auch er nicht gerechnet.

Winterdienst schiebt erst, dann wird gestreut

Deshalb ging es stundenlang erst einmal nur darum, die Straßen vom Schnee zu befreien. „Nur mit Salz zu arbeiten, macht bei diesen Bedingungen keinen Sinn“, erklärte er. Erst am Abend sollten die Strecken ein letztes Mal mit Salz abgestreut werden, um Glätte zu verhindern. „Zum Glück sind die Leute vernünftig und bleiben größtenteils zu Hause“, sagte Güthling am Sonntagmittag.

Fünf Unfälle im Süden von Teltow-Fläming

Fünf Unfälle musste die Polizei Teltow-Fläming gegen 16 Uhr im Landkreis verzeichnen – alle jedoch in der südlichen Region. Während die meisten Autofahrer von der Straße rutschten und mit einem Blechschaden davon kamen, wurden bei einem Unfall auf der Bundesstraße 102 bei Jüterbog zwei Personen verletzt. Die Straße musste kurze zeit gesperrt werden, lange Staus bildeten sich allerdings nicht.

Schneemann im Heideweg Luckenwalde Quelle: Margrit Hahn

Für die Kinder dagegen bedeutete der erste Schnee viel Spaß: Überall waren Familien mit Schlitten unterwegs, in der Stadt entstanden am Sonntag viele Schneemänner.

