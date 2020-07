Luckenwalde

Nach dem Stadtmarketingverein ist nun auch das Wirtschaftsförderungs- und Kulturamt Luckenwalde vorübergehend in den Gewerbehof an der Trebbiner Straße 15 gezogen. Es hatte bislang seinen Sitz im Rathaus.

Noch stehen einige Umzugskartons in den Büros, „aber wir fühlen uns hier schon recht heimisch“, sagt Amtsleiter Stephan Gruschwitz. Der Umzug war ursprünglich für den bevorstehenden Rathaus-Umbau geplant, für den das Haupthaus leer gezogen werden muss. Der Umbau ist aufs nächste Jahr verschoben, die Umzugspläne wurden aber beibehalten. „Wegen der Corona-Gefahren wird angestrebt, dass möglichst viele Mitarbeiter in Einzelbüros arbeiten“, erklärt Gruschwitz, „mit unserem Umzug schaffen wir im Rathaus mehr Platz.“

Viel Platz und Umzugsstimmung in den neuen Büros. Quelle: Elinor Wenke

Und auch im altehrwürdigen Palazzo des Gewerbehofes finden die Mitarbeiter großzügige Räume. „Wir haben mehr Platz als vorher“, freut sich Gruschwitz. Mit neun Mitarbeitern aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, Kultur und Integrationsbegleitung ist er in neun Büros auf zwei Etagen gezogen.

Der Palazzo im Gewerbehof. Quelle: Elinor Wenke

Gruschwitz genießt im Gegensatz zum quirligen Rathaus die Ruhe, um ungestört Dinge abzuarbeiten. „Allerdings gibt es die Flurgespräche nur noch mit den eigenen Leuten und nicht mehr ämterübergreifend, das wird mir auf Dauer fehlen“, sagt er. Für die nächsten zwei bis drei Jahre wird das Amt in der Trebbiner Straße bleiben. Effektiv sei die räumliche Nähe zur Hochschul-Präsenzstelle in der benachbarten Halle. Publikumsverkehr ist weiterhin nur nach Anmeldung mit Termin möglich. Falls man auf Barrierefreiheit angewiesen ist, kann auch ein Termin fürs Rathaus vereinbart werden.

Trostpflaster fürs entgangene Turmfest

Der Coronakrise geschuldet musste das beliebte Turmfest in diesem Jahr ausfallen. „Einigen Künstlern konnten wir ohne Entschädigungsansprüche absagen und die Hauptkünstler ins nächste Jahr rüber retten“, sagt Gruschwitz. Wenn es die Corona-Situation erlaubt, soll das Turmfest 2021 vom 4. bis 6. Juni stattfinden. Als Trostpflaster für dieses Jahr plant das Kulturamt ein sogenanntes Boardwalk Theater am 1. August auf dem Boulevard. In drei Vorstellungen werden die Zuschauer Varieté, Akrobatik und Klamauk unter freiem Himmel erleben können – natürlich auf Stühlen mit Sicherheitsabstand.

Von Elinor Wenke