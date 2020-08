Luckenwalde

Die Unternehmen Eco Schulte aus Luckenwalde und die Ulrich Rieck & Söhne Internationale Speditiongesellschaft mbh & Co. KG aus Großbeeren wurden von der Industrie- und Handelskammer Potsdam als „Top-Ausbildungsbetrieb“ 2020 ausgezeichnet. Die beiden Firmen aus Teltow-Fläming wurden am Montag in ihren jeweiligen Unternehmen mit Pokal und Urkunden geehrt – überreicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD).

Große Freude herrscht bei Azubis und Ausbildungsleiter Frank Grötzner über die Auszeichnung. Quelle: Margrit Hahn

Steinbach lobte in Luckenwalde das Engagement von Frank Grötzner, der seit Jahren für die Ausbildung bei Eco Schulte zuständig ist. „Ich hatte in Vorbereitung auf den heutigen Termin sechs Din-A-4 Seiten über Sie erhalten“, sagt Steinbach. Er bezeichnete Grötzner als eine herausragende Persönlichkeit und bedankte sich für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre. Zugleich richtete er seine Bitte an Firmenchef Heinz Schulte, kein Geld beim Bund liegen zu lassen. Es gebe in Coronazeiten für die Ausbildung finanzielle Unterstützung seitens des Bundes. „Sammeln Sie alles ein, was möglich ist“, riet Steinbach.

Der Pokal der IHK Potsdam Quelle: Margrit Hahn

Eco-Schulte in Luckenwalde, bisher eher als ESB-Schulte bekannt, ist seit 1993 in der Kreisstadt ansässig. Firmenchef Heinz Schulte berichtete, dass seit 1993 in Luckenwalde 138 junge Leute ihre Ausbildung absolviert haben. Derzeit sind im Unternehmen 120 Mitarbeiter und 13 Azubis tätig. „Wir müssen selbst etwas tun, um Fachkräfte zu bekommen und sind sehr froh, wieder sechs neue Azubis gefunden zu haben“, betont Schulte.

Eco Schulte hat weltweit 600 Mitarbeiter

Der Westfale nutzte die zudem Gelegenheit, das familiengeführte mittelständische Unternehmen vorzustellen. Eco Schulte ist seit seiner Gründung 1926 stetig gewachsen und wird jetzt in dritter Generation von drei Geschwistern geführt. Das Unternehmen zählt weltweit 600 Mitarbeiter und ist eines der wichtigsten Zulieferer für die Türenherstellerindustrie in Europa. In Luckenwalde werden vorwiegend Türschließer und Türbänder produziert. „Hier in der Region fühlen wir uns wohl und wollen weiter expandieren“, fügt er hinzu.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach der Eco Schulte in Luckenwalde. Quelle: Margrit Hahn

IHK-Präsident Peter Heydenbluth sagte in Luckenwalde, die Ausbildung sei auch ein wichtiges Thema in der Pandemie. Junge Menschen brauchen eine Perspektive später einen Arbeitsplatz in der Region. „Ausbildung kann nicht hoch genug bewertet werden“, so Heydenbluth.

Bei der Preisübergabe Quelle: Margrit Hahn

Wolfgang Spieß, IHK Geschäftsführer Bildung, verweist darauf, dass es noch 700 unbesetzte Lehrstellen gibt und dass auch nach dem 1. September Ausbildungsverträge abgeschlossen werden können. 1400 junge Leute würden jeden Tag nach Berlin fahren. Dabei stünden die Chancen auf eine gute Ausbildung auch im Land Brandenburg sehr gut. Die beiden Unternehmen, die als „Top-Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet wurden, seien der beste Beweis dafür.

IHK-Vizepräsident Uwe Kaim und IHK Präsident Peter Heydenbluth überreichen die Urkunde und einen Scheck in Höhe von 500 Euro an Ausbildungsleiter Frank Grötzner (v.l.) Quelle: Margrit Hahn

Ricardo Schaale aus Thyrow ist Auszubildender im dritten Lehrjahr bei Eco Schulte. Im Februar stehen für den angehenden Industriemechaniker die Prüfungen an. Er hofft, dass alles glatt läuft und er danach übernommen wird. „Mir war es wichtig einen handwerklichen Beruf zu erlernen. Die Ausbildung hat mir von Anfang an gut gefallen. Frank Grötzner hat für uns immer ein offenes Ohr“, so Schaale, der stolz auf die Auszeichnung ist.

Nur frohe Gesichter gab es bei der Preisverleihung. Quelle: Margrit Hahn

Für Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) ist es eine große Freude, dass gleich zwei Unternehmen aus dem Landkreises Teltow-Fläming zu den insgesamt sechs Topausbildungsbetrieben 2020 gehören. Das sei eine große Anerkennung. Auch das Unternehmen in Großbeeren, das über viele Jahre am Markt bestehe, habe sich das Thema Ausbildung auf die Fahnen geschrieben, erklärt die Landrätin.

Von Margrit Hahn