Luckenwalde: Wohnung eines Drogendealers durchsucht

Luckenwalde

Donnerstagnacht hatte die Polizei ein Fahrzeug in Luckenwalde kontrolliert und dabei eine ziemliche Überraschung erlebt. Ein Drogentest reagierte bei dem Autofahrer positiv auf Amphetamine. Im Fahrzeug wurden anschließend diverse Drogen gefunden sowie Utensilien, welche zum Verkauf von Drogen benutzt werden. Die Polizei stellte die Drogen und die Werkzeuge sicher. Dabei blieb es aber nicht

Die Polizei leitete weitere Ermittlungen ein. Darauffolgend wurden die Wohnungen des Autofahrers sowie seines Beifahrers durchsucht, da der Verdacht bestand, dass die beiden mit Drogen handeln. Die Polizisten wurden in den Wohnungen tatsächlich fündig.

Die Beamten entdeckten bei einem der Männer etwa 20 Hanfpflanzen. Außerdem entdeckten sie mehrere Fahrräder, einen als gestohlen gemeldeter Autoanhänger sowie Bargeld, welches szenetypisch in Pakete aufgeteilt wurde. Die Funde wurden sichergestellt. Gegen den 30-jährigen Dealer wurde am Freitag ein Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline