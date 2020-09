Luckenwalde

Die städtische Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“ hat in den vergangenen Monaten Planungsänderungen am Projekt „Burg“ vorgenommen. Die bisher vorgesehenen Eingriffe in die Statik des Plattenbaus hätten einen viel größeren Aufwand erfordert und die Kosten in die Höhe getrieben.

Ein externer Sachverständiger sowie eine Anfang Juni in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie einer neu hinzu gezogenen Planungsgesellschaft bestätigten die Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des bisherigen Konzepts. Seit Mitte August liegt der Luckenwalder Wohnungsgesellschaft das Ergebnis vor. Nach Prüfung aller Parameter stellte sich heraus, dass statt mit der ursprünglichen geplanten Bausumme von 30 Millionen Euro nunmehr 40 Millionen Euro zu Buche schlagen würden.

Geschäftsführer Frank Schmidt und Architektin Nicole Braune von der Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“ Quelle: Margrit Hahn

Gleichzeitig haben „Die Luckenwalder“ ein Architekturbüro, das auf Plattenbau spezialisiert ist, mit einer weiteren Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines alternativen Planungskonzeptes für die Sanierung und den Umbau beauftragt. Die Ergebnisse beider Machbarkeitsstudien wurden im August dem Aufsichtsrat vorgestellt.

Lieber ein klarer Strich

„Wir haben uns in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat entschieden, das Projekt Burg mit den alternativen Planungskonzept zu realisieren“, sagt Frank Schmidt, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“. Für ihn sei es der richtige Weg, lieber jetzt einen klaren Strich zu ziehen, als die Kosten nachher galoppieren zu sehen. Am Ende sei es nach wie vor geförderter Wohnungsbau, da müssen auch die Baukosten stimmen.

So könnte es 2024 auf der neu gestalteten Burg in Luckenwalde aussehen. Quelle: Margrit Hahn

In der kommenden Woche wird eine neue Ausschreibung zur Vergabe der notwendigen Planungsleistungen gestartet. „Wir kommen zu entscheidenden qualitativen und quantitativen Verbesserungen in dem neu angestoßenen Planungsverfahren“, fügt Schmidt hinzu. Damit werde nachhaltig die Wirtschaftlichkeit des Projekts gesichert und gleichzeitig der Bauablauf optimiert, sodass der ursprüngliche Vermietungsbeginn 2024 gehalten werden könne.

160 Wohnungen geplant

Das Karree aus Plattenbauten, die schadstoffbelastet sind, war Mitte der 1980er Jahre errichtet worden und längst nicht mehr zeitgemäß. Mit dem Umbau der Sanierung soll der Burg ein völlig neues Bild gegeben werden. Es entstehen Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen. Nach aktuellem Stand sollen 160 Wohnungen entstehen. Damit konnte die Anzahl der Wohnungen um mehr als 20 erhöht werden. Das würde der großen Nachfrage nach Wohnraum in der Kreisstadt entgegenkommen.

Sowohl Treppen als auch ein Fahrstuhl führen zu den Wohnungen. Quelle: Margrit Hahn

Ab Mitte kommendes Jahres soll es im Bereich zwischen der Salzufler Allee und der Straße am Burgwall richtig losgehen. „Alle Wohnungen werden barrierefrei erschlossen und größtenteils rollstuhlgerecht erstellt“, sagt Nicole Braune. Die festangestellte Architektin der Wohnungsgesellschaft ist seit 2019 Projektleiterin und wird die Fäden zu den einzelnen Fachplanern in der Hand halten. „Es ist gut, eine solche Kompetenz im eigenen Haus zu haben, um das Projekt zu einem erfolgreichen Ende zu bringen“, so Schmidt.

Im Innenhof steht noch einiges zum Entsorgen. Quelle: Margrit Hahn

„Unser Unternehmen erreichen pro Woche mehrere Anrufe von Interessierten für den dort geplanten bezahlbaren Wohnungsbau. Wir werden mit den jetzt modifizierten Plänen zusätzlich modernen und sozialen Wohnraum gemäß aktuellen Standards für die Menschen aus der Region anbieten können“, fügt Frank Schmidt hinzu.

Ende 2019 ist der letzte Mieter aus den Plattenbau ausgezogen. Seitdem wurden die Einrichtungsgegenstände entfernt und die Keller leergeräumt. „Wir waren plötzlich Besitzer von gut hundert nicht funktionstüchtiger Fahrräder“, berichtet Andreas Schröder von der Wohnungsgesellschaft. Diese sollen von der GAG aufgearbeitet erden, um sie dann an soziale Einrichtungen zu verteilen. Zudem wurden Probebohrungen und Probeschachtungen vorgenommen und das Trafohäuschen umgesetzt. Die Verlegung der Wasserleitungen ist für das nächste Jahr vorgesehen. Die derzeit noch zur Verfügung stehenden Parkplätze werden dann als Lagerplätze gebraucht.

Von Margrit Hahn