Luckenwalde

Wenn die Zuschauer ihre Plätze einnehmen, dann blicken sie nicht wie sonst Richtung Bühne, sondern mitten hinein in den wunderschönen Saal des Stadttheaters Luckenwalde. Denn für die Veranstaltungen des „Sommer-Spezials“ wird die eigentliche Bühne quasi zum Zuschauerraum, und die Musiker nehmen auf einer Fläche Platz, mit der die vorderen Sitzreihen des Saales überbaut worden sind.

Wolfram Huschke ist E-Cellist

Am 10. Juli wird Wolfram Huschke auf dieser Plattform auftreten. „Der ist der Hammer“, begeistert sich Andreas Kitzing vom Kulturamt der Stadt. Huschke ist Cellist. Er hat verschiedene Instrumente, spielt Bach quasi traditionell, aber ebenso mit einem Electric-Cello, mit dem er ganz neue Klangwelten entwirft und damit international beeindruckt. Umso mehr freut sich Kitzing, dass Wolfram Huschke nun endlich mal wieder nach Luckenwalde kommt. „Er war schon oft hier, aber mittlerweile lange nicht mehr“, sagt der Programmmacher.

Das Stadttheater nebst Schulkomplex stammt von 1930. Ein Highlight der Architektur der Moderne in der Region. Quelle: Karen Grunow

Vor wenigen Tagen erst wurde das „Sommer-Spezial“ gestartet mit einem Auftritt der TB Session Band. Insgesamt wurden drei ganz verschiedenartige Veranstaltungen geplant, am 24. Juli wird die Gruppe MTS erwartet mit ihrem Programm „Lieder, Lacher, Limericks“. Das Duo gibt es seit 1973, es besteht aus Gründer, Texter und Sänger Thomas Schmitt und Musiker Frank Sültemeyer. MTS steht auch für „Mut, Tatendrang und Schönheit“ oder wahlweise „makaber, taktlos, sauber“. Auch das Duo war früher häufiger in Luckenwalde zu erleben, aber ebenso wie Huschke ist es schon länger nicht mehr im Stadttheater aufgetreten.

Der Saal des Stadttheaters Luckenwalde. Quelle: Karen Grunow

Rund 70 Sitzplätze, erläutert Kitzing, gibt es für jede der „Sommer-Spezial“-Veranstaltungen. Die Hygienebedingungen sind unkomplizierter geworden – Zuschauer müssen weder ein negatives Schnelltestergebnis, noch einen Nachweis, dass sie von Corona genesen oder dagegen vollständig durchgeimpft sind, vorlegen. Wichtig ist jedoch, das betont Andreas Kitzing, dass sich alle ordnungsgemäß an die Abstands- und Maskenvorgaben halten. Dann steht den kulturvollen Abenden im Stadttheater nichts mehr im Wege.

Logistisch herausfordernd ist die Planung

Verlängert werden kann das „Sommer-Spezial“ allerdings nicht. Denn im August, so der Veranstaltungskoordinator, ist das Haus komplett vermietet. Die Einschulungen finden hier statt oder auch wichtige Sitzungen. Die eigentliche Theatersaison soll im September starten. Ob alles dann so laufen kann wie es derzeit geplant ist, muss sich allerdings erst noch zeigen. Mit einigen Künstlern, die schon im vergangenen Jahr hätten auftreten wollen, wurden mittlerweile zum vierten Mal neue Termine vereinbart. Einige Veranstaltungen sind vom Prinzip schon jetzt ausverkauft, weil die Kartenbesitzer teilweise seit 14 Monaten darauf hoffen, ihre Stars endlich live erleben zu dürfen. Denn: Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit auch trotz Terminverschiebung. Logistisch kompliziert wird das Ganze natürlich auch dadurch, dass sich nicht vorhersagen lässt, wie viele Besucher womöglich überhaupt zugelassen werden dürfen – wenn denn im Herbst und Winter Veranstaltungen in größerem Rahmen stattfinden können.

Für die Künstler und die Zuschauer

Es ist daher herausfordernd für alle Seiten. Andreas Kitzing ist gut vernetzt, spricht viel mit den Künstlern, mit Technikern und anderen, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind. Er ist in engem Austausch mit Kollegen von anderen Theatern in der ganzen Bundesrepublik, man teilt Erfahrungen, lernt andere Hygienekonzepte kennen und sowieso die Sorgen und Nöte anderer kleinerer Häuser. Cellist Wolfram Huschke hat auf seiner Homepage in seiner Vita, in der er Jahr für Jahr die für ihn als Musiker wichtigsten Ereignisse auflistet, 2020 gleich „ersatzlos gestrichen“.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen auch ein Lebenszeichen setzen“, sagt Andreas Kitzing deshalb über das kleine Sommer-Programm. Und dieser Satz gilt für das am Ort interessierte Publikum und die Musiker gleichermaßen. „Wir sind für die Künstler und die Zuschauer da“, betont er. „Wir haben eine tolle Location und tolle Acts“, schwärmt er und klingt ganz verzückt, wenn er erzählt, wie der zur Bühne umfunktionierte Saal wirkt: In die Nischen der Fenster würden kleine Lichter gesetzt, sodass die Kulisse noch spannender wird. „Bei uns ist das Haus der Star“, sagt er lachend über dieses 1930 eröffnete Theater.

Von Karen Grunow