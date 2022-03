Luckenwalde

„Meine frühesten Erinnerungen sind Familienfeiern zum chinesischen Neujahr“, erzählt Xiao Chen, Leiter des Shanghai-Restaurants in Luckenwalde. Für das traditionelle Fest fahren bis heute alle nach Hause, um bei ihren Familien zu sein. Riesige Menschenmassen bewegen sich zu dieser Zeit durch die Bahnhöfe in den chinesischen Großstädten und auch zu Hause, bei der Familie, ist das Haus voll. Auch, wenn nicht alle an dem großen runden Tisch bei Oma passten, fand doch jeder irgendwo einen Platz zum Essen – „Hauptsache, man is(s)t da“, sagt Chen.

Von China über Berlin nach Luckenwalde

Chen wurde in Jianshan geboren. „Shanghai verhält sich zu Jianshan wie Berlin zu Luckenwalde: Es ist circa eine Stunde entfernt“ – und nach chinesischen Verhältnissen eine Kleinstadt – mit fast 250 000 Einwohnern. Sein Vater zog 1998 nach Deutschland, um hier Arbeit zu finden. „Unser erstes Restaurant war in Berlin Steglitz, da war ich ungefähr drei Jahre alt“, erinnert sich der heute 36-Jährige. Einige Jahre später zog die Familie nach Luckenwalde. „Auch wenn ich die größte Zeit in Berlin verbracht habe, würde ich mich schon als Luckenwalder Dorfkind bezeichnen“, sagt Chen.

Das Restaurant von Xiao Chen in Luckenwalde. Quelle: Antonia Engel

„Meine Familie kommt schon immer aus der Gastronomie“, erzählt er, „als es in China noch Essensmarken gab, war meine Oma in der Kantine tätig“. Später hatte sie mehrere kleine Gaststätten und kochte immer öfter auf Hochzeiten. „Traditionell werden auf dem Land die Hochzeiten auf dem Hof gefeiert. Mit Heu und Holz wird der Wok angefeuert – von dort habe ich mein Kochen her“. Heute kocht Xiao Chen nicht nur selbst, er ist auch seit 2018 Leiter des Shanghai-Restaurants Luckenwalde, das seit fast 25 Jahren seiner Familie gehört. „Ich bin zwar aufgewachsen in der Gastro, aber ich habe es nicht als meine Bestimmung gesehen“, erzählt der 36-Jährige. Sein beruflicher Weg führte ihn zuerst nach Shanghai, wo er Chinesisch studierte und im Marketing arbeitete. „Aber Shanghai ist nicht nur laut – es schreit. 24 Stunden lang. Der Weg zur Arbeit war ein Kampf. Die U-Bahnen waren zwar pünktlich, aber es war nicht sicher, ob man sich noch reinpressen konnte“. Nach acht Jahren wollte er den Trubel, Stress und die 60 Stunden Wochen nicht mehr und kam zurück nach Luckenwalde und damit auch zurück in die Gastronomie.

Koch, Restaurantbesitzer und Barkeeper

Xiao Chen ist nicht nur Koch und Restaurantbesitzer, sondern auch Barkeeper der Mao-Bar, die seit 2014 zum Restaurant gehört. „Die Mao-Bar ist eigentlich eigenständig und nur durch die Location mit dem Restaurant verbunden“, sagt Chen. Die Rezepte stammen von Chen und zwei seiner besten Freunde. Der Barkeeper legt viel Wert darauf, seinen Kunden Getränke anzubieten, die sie noch nicht kennen: „Man soll hier Spaß haben aber sich nicht betrinken, sondern die Getränke wertschätzen“. Sowohl für die Bar als auch für das Restaurant mitsamt Garten hat der 36-Jährige große Visionen. Beide Einrichtungen sollen im März renoviert werden, weshalb das Restaurant am 1. März schließt: „Wir wollen den Innenraum anpassen, die Küche renovieren und die Karte überarbeiten“, so Chen. Das neue Restaurant soll dann am 19. März unter neuen Namen eröffnet werden.

Xiao Chen kocht, ist Barkeeper und Besitzer des Restaurant. Studiert hat er in Shanghai. Quelle: Antonia Engel

Wie man mit Essen Kontinente überspringt

Das Kochen erlernte der 36-Jährige hauptsächlich durchs Ausprobieren und Nachkochen. „Wenn ich etwas esse, dann versuche ich, zu schmecken, wie man das zubereitet. Das ist wichtig, vor allem, wenn man Kontinente überspringt und auf einmal nicht mehr darauf zugreifen kann“. Denn wenn man in China ist, bekommt man nicht mal einfach so ein Schnitzel mit Kartoffelbrei oder einen Döner, der geschmacklich an die Berliner Döner rankommt. „Ich habe tatsächlich einmal einem Freund in China, der in Deutschland studiert hat, einen Döner aufgeteilt in Tupperdosen mitgebracht, damit er endlich wieder einen richtigen Berliner Döner essen kann“, erinnert sich Chen. „Witzigerweise habe ich dann in China angefangen, deutsch zu kochen und in Deutschland habe ich wieder chinesisch gekocht“. Koch geworden ist er zwar rein aus Interesse, aber mittlerweile ist es zur Leidenschaft geworden: „Das Schönste am Kochen ist die Freude, die du erkennen kannst, bei Leuten, denen es wirklich schmeckt“.

Von Antonia Engel