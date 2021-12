Luckenwalde

Passanten hatten am Montagabend einen Einbrecher an einem Baucontainer am Markt bemerkt und festgehalten. Der polizeibekannte Tatverdächtige hatte das Bügelschloss geknackt und wollte wohl Gegenstände entwenden. Zudem führte er ein Fahrrad mit, das als gestohlen gemeldet war. Es wurde eingezogen und der Containers anschließend gesichert.

Von MAZonline