Luckenwalde

Ein Brand ist aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zum Donnerstag in einem Zimmer eines Wohngebäudes in der Straße Haag in Luckenwalde ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte ihn. Im Raum wurden Einrichtungsgegenstände beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

Von MAZonline