Luckenwalde

Der Abschnitt vor dem Seniorenheim in der Luckenwalder Straße „Zum Freibad“ ist mit Tempo 30 ausgeschildert. Doch Bewohner Peter Franke beklagt, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung von vielen Motorisierten nicht eingehalten wird.

„Die Autofahrer rasen ohne Rücksicht durch. Besonders für die älteren und gehbehinderten Menschen ist das eine Gefahrenquelle, wenn sie über die Straße wollen“, sagte der Senior gegenüber der MAZ, „außerdem kreuzt dort auch noch die Fläming-Skate mit Radfahrern und Skatern. Das ist gefährlich.“ Peter Franke wünscht sich im Namen mehrerer Senioren-Bewohner mehr Sicherheit in diesem Abschnitt und vorzugsweise einen Fußgängerüberweg. „Am liebsten mit einer Fußgänger-Ampel“, sagt er.

Verkehrszählung mit Tempo-Messung

Auf MAZ-Anfrage hat die Stadtverwaltung in der Straße „Zum Freibad“ daraufhin eine Woche lang eine Verkehrszählung und Geschwindigkeitsmessung vorgenommen. Die Ergebnisse liegen jetzt vor. Dazu heißt es aus dem städtischen Straßenamt: „Die Verkehrszählung hat in der Tat ergeben, dass in dem Abschnitt mit dem 30-km/h-Limit zu schnell gefahren wird.“

1.903 Fahrzeuge pro Tag

Mit durchschnittlich 1.903 Fahrzeugen pro Tag sei die Verkehrsbelastung zwar vergleichsweise gering. Die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit liegt jedoch mit 52 Kilometern pro Stunde deutlich über den ausgeschilderten 30 km/h. Nach Auskunft der Stadtverwaltung haben fast 90 Prozent aller Fahrzeuge die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschritten.

Querungshilfe in Tempo-30-Zone nicht erlaubt

Laut Straßenverkehrsordnung sind in Tempo-30-Zonen aber keine Zebra-Streifen, Querungshilfen oder Fußgängerampeln vorgesehen. Sie gelten als überflüssig, da das Geschwindigkeitslimit ohnehin ein langsames Fahren gebietet. Ob sich Autofahrer daran halten, ist freilich eine andere Frage.

„Eine bauliche Änderung wie die vorgeschlagene Querungshilfe ist leider nicht möglich“, heißt es aus dem Straßenamt. Die Ergebnisse der Verkehrszählung wurden aber die Polizei und an die Kreisverwaltung weitergegeben.

Von Elinor Wenke