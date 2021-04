Luckenwalde

Die Zulassungsstelle in Luckenwalde bleibt noch den gesamten Mai lang geschlossen. Das teilte die Kreisverwaltung in dieser Woche mit. Der Service in der Louis-Pasteur-Straße im Biotechnologiepark könne frühestens ab 1. Juni wieder starten, heißt es in der Pressemitteilung. Die Zulassungsstelle in der Kreisstadt ist bereits seit 1. April geschlossen. In der ersten Information von Ende März war noch nicht genau absehbar, wann das Straßenverkehrsamt wieder wie gewohnt erreichbar sein würde.

Neues Personal wird eingearbeitet

Schuld an der Schließung der Zulassungsstelle ist fehlendes Personal. Inzwischen wurden neue Mitarbeiter in der Behörde eingestellt. Diese müssen nun aber zunächst eingearbeitet werden. Dieser Vorgang dauert einige Wochen.

Wer sein Auto in Teltow-Fläming an-, um- oder abmelden möchte, muss derzeit auf die Zulassungsstelle in Zossen ausweichen. Auch dort sind die Kapazitäten momentan eingeschränkt. Der Standort in der Stubenrauchstraße 26c ist montags von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 8 bis 15 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Der Markenspender wird eine halbe Stunde vor Ende der Servicezeiten geschlossen, erklärt die Verwaltung. Bei hohem Publikumsandrang kann die Markenausgabe auch eher beendet werden.

Alternative: i-Kfz

Eine zweite Alternative ist die Online-Zulassung. Teltow-Fläming nimmt seit etwa einem Jahr an dem Internetprogramm i-Kfz teil. Mit dem passenden technischen Equipment ist es über dieses Portal unter anderem möglich, sein Fahrzeug neu zuzulassen, eine Adressänderung zu melden oder ein Wunschkennzeichen zu reservieren.

