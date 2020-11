Luckenwalde

Wie künftig mit dem begrenzten Parkraum in Luckenwalde umgegangen wird, führt im Stadtparlament immer wieder zu heftigen Debatten. Zwar gaben die Stadtverordneten dem Entwurf des Parkraumkonzeptes am Dienstagabend ihre Zustimmung, einheitlicher Meinung sind sie in einigen Punkten dennoch nicht.

Die Parkfläche im Nuthepark ist fast immer voll belegt. Quelle: Elinor Wenke

Anzeige

So wird allgemein befürwortet, dass im Stadtkern künftig mehr Stellplatzmöglichkeiten für Kurzparker geschaffen werden, um Handel und öffentliches Leben zu fördern. In einem bewirtschafteten Parkring um die Innenstadt soll das Parken in Zukunft in aller Regel auf 120 Minuten begrenzt sein. Umstritten ist aber die Regelung, die Parkfläche zwischen Rathaus und der ehemaligen Feuerwache von der Zwei-Stunden-Limitierung auszunehmen. Sie soll unbegrenzt beparkt werden dürfen und nicht nur Rathaus-Mitarbeitern vorbehalten sein.

Anja Jürgen (Fraktion LÖS/Grüne) stellte den Antrag, auch diesen Parkplatz sowie die Stellflächen im gesamten Nuthepark zeitlich zu beschränken. „Die Situation rund um den Marktplatz ist bereits sehr angespannt. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Rathaus-Mitarbeiter als Dauerparker vom Grundgedanken des Kurzzeitparkens ausgenommen werden“, begründete sie.

Tom Ritter : „Autofahren muss unattraktiv werden“

Ihr Fraktionskollege Tom Ritter mahnte in einem emotionalen Appell: „Im Interesse des Klimaschutzes muss Autofahren unattraktiv werden; die Politik zugunsten der Autofahrer muss ein Ende haben.“ Er forderte, dass ortsansässige Mitarbeiter der Stadtverwaltung oder anderer Einrichtungen mit dem Fahrrad zur Arbeitsplatz kommen sollten.

Norbert Jurtzik ( SPD) sprach sich gegen den Antrag aus. „Die Stadt hat auch die Pflicht, Stellplätze für die Mitarbeiter und Besucher vorzuhalten. Mit Kurzzeitparkplätzen verdrängen wir die städtischen Angestellten“, erklärte er. Der Antrag von LÖS/Grüne wurde mehrheitlich abgelehnt.

CDU : Mehr Verantwortung für den Landkreis

Die Fraktion CDU/FWL/ FDP will die Kreisverwaltung mehr in die Pflicht nehmen – um beispielsweise im kostenpflichtigen Rewe-Parkhaus Stellflächen für die Kreishaus-Mitarbeiter vorzuhalten. „Die Beschäftigten nehmen jetzt lieber Wege in Kauf und parken die umliegenden Straßen zu“, sagte Michael Wessel ( CDU). „Bevor die Stadt von den Anwohnern Gebühren für Anwohner-Parkausweise nimmt und das Parkhaus zu drei Vierteln leer steht, sollte man mit dem Landkreis verhandeln.“

Schrittweise Umsetzung

„Das haben wir getan“, versicherte Vize-Bürgermeister Peter Mann, „der Landkreis sieht derzeit keinen zusätzlichen Bedarf.“ Indem künftig die öffentlichen Stellplätze rund um das Kreishaus bewirtschaftet werden, würde Druck auf die Kreisverwaltung und andere größere Arbeitgeber aufgebaut, so Mann. „Uns ist bewusst, dass das zunächst eine Stellplatz-Verdrängung gibt“, so Mann. Das Parkraumkonzept soll nun sukzessive umgesetzt werden.

Von Elinor Wenke