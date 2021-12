Luckenwalde

Zwei Mülltonnen brannten laut einem Zeugen am frühen Montagmorgen in der Straße Kolonistengärten in Luckenwalde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Fassade und Terrassendach eines nahegelegenen Einfamilienhauses sind verrußt. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Tathergang oder Beobachtungen bitte an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00.

Von MAZonline