Luckenwalde

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag in Luckenwalde ereignet. Gegen 10.20 Uhr beachtete ein Pkw-Fahrer an der Kirchstraße Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße die Vorfahrt eines weiteren Pkw nicht und stieß mit seinem Fahrzeug mit ihm zusammen.

Verletzt wurde niemand

Personen wurden nicht verletzt. Allerdings waren die beiden Fahrzeugen nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Von MAZonline