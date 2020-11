Luckenwalde

Mit Polizeischutz wurden die beiden Weihnachtsbäume für den Luckenwalder Markt und den Boulevard am Freitag an Ort und Stelle gebracht. Als erster wurde der Baum in der Augusstraße gefällt. Die Coloradotanne hatte Marita Hantke vor gut 40 Jahren mit ihrem damaligen Mann gepflanzt. „Mit dem Baum sollte der freie Platz auf dem Grundstück verschönert werden“, sagt die 66-Jährige. Bereits im vorigen Jahr hatte sie der Stadt den inzwischen 20 Meter hohen Baum als Weihnachtsbaum angeboten. Am Freitag vergangener Woche stand die Entscheidung fest, dass ihre Tanne ausgewählt wurde. „Wir waren natürlich froh, denn inzwischen ist er schief gewachsen und wir hatten Sorge, dass er auf das Wohnhaus oder die Garage stürzen könnte“, so Marita Hantke. „Wir hatten den Baum im vergangenen Jahr schon im Blick“, berichtet Elisabeth Thiemann, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Die Auswahl war im vorigen Jahr groß und so wurde entschieden, erstmal die zu nehmen, die ohne großen Aufwand und zusätzlicher Technik gefällt und transportiert werden können. In diesem Jahr wurde ein Kran angemietet, sodass auch größere Exemplare in Betracht gezogen wurden. So war es auch kein Problem, den Baum über das Haus zu jonglieren und anschließend auf die Ladefläche eines Lkw zu hieven. Doch zuvor musste Bauhofmitarbeiter Mirko Lenz seine Kletterkünste unter Beweis stellen. Er kletterte bis fast in die Krone, um die Ketten anzubringen, damit der Kran die Last heben konnte. Nachdem er wieder sicheren Boden betreten hatte, dauert es nur Sekunden bis der dicke Stamm zersägt war.

Marita Hantke hatte den Baum vor 40 Jahren gepflanzt. Quelle: Margrit Hahn

Noch vor Ort wurde der Baum um einige Meter gekürzt. Quelle: Margrit Hahn

Marita Hantke beobachtete die Arbeiten aus sicherer Entfernung gemeinsam mit ihrem fünfjähriger Enkel, der sich Kindergarten-frei genommen hatte, um dabei zu sein. In der kommenden Woche wollen sich Oma und Enkel den geschmückten Baum auf dem Marktplatz anschauen.

Die Tanne muss auf dem Lkw gut platziert werden, damit keine Äste abbrechen. Quelle: Margrit Hahn

Um die Tanne auf dem Markt zu platzieren, öffneten die Mitarbeiter des Bauhofs einen Gullideckel, der die Hülse für den Weihnachtsbaum verdeckt. Zielgenau hob der Kran den Baum über die Öffnung. Der bereits gekürzte Stamm wurde in die Hülse abgesenkt und verkeilt. Anschließend machten sich die Bauhofsmitarbeiter auf den Weg in die Aue nach Frankenförde. Dort wurde der zweite Baum für den Boulevard gefällt. In der kommenden Woche wird Peter Salzger von der gleichnamigen Trebbiner Elektrofirma die Lichterketten anbringen.

Auf dem Marktplatz wird der Baum aufgestellt. Quelle: Margrit Hahn

Von Margrit Hahn