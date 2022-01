Luckenwalde

Zwei per Haftbefehl gesuchte Personen wurden am Mittwochvormittag in der Baruther Straße in Luckenwalde festgenommen.

Da weder die 67-jährige Frau noch der 61-jährige Mann die offenen Geldbeträge entrichten konnten, wurden beide in die Justizvollzugsanstalten nach Duben beziehungsweise Brandenburg an der Havel überführt.

Von MAZonline