Luckenwalde

Kinder und Jugendliche sollen mitbestimmen, was in ihrem Heimatort passiert. Das legt inzwischen sogar ein Gesetz fest. Was im ersten Eindruck einfach klingt, ist gar nicht so leicht umzusetzen. Das hat man in den vergangenen Monaten auch in Luckenwalde gemerkt. Lange haben Verwaltung, Politiker und andere Erwachsene über das Wie diskutiert. In dieser Woche sollen endlich die Betroffenen selbst ihre Meinung äußern: Am Donnerstag findet das erste Luckenwalder Kinder- und Jugendforum statt.

Jugendliche jeden Alters sind am Donnerstag willkommen. Quelle: Victoria Barnack

„Wir als Verwaltung wollen den Jugendlichen zuhören“, sagt Lars Thielecke, der Amtsleiter für Bildung, Jugend und IT in Luckenwalde. Im Jugendzentrum Go7 wird dafür am Donnerstag ab 15 Uhr alles vorbereitet sein – kostenlose Burger und Eis inklusive. An vier Themeninseln wird über Spielplätze, Straßen, Schulgebäude, Sportplätze, Veranstaltungen und andere Freizeitangebote gesprochen. Die Wünsche, konkrete Vorstellungen oder Probleme der Jugend will sich sogar die Bürgermeisterin persönlich anhören.

Wie wünschen sich Kinder und Jugendlichen ihre Beteiligung?

„Auch für Themen, die wir nicht auf dem Schirm haben, aber die für die Jugendlichen wichtig sind, wird Platz sein“, sagt Lars Thielecke. Im Abschlussgespräch soll dann die wichtigste Frage beantwortet werden: Wie wünschen sich die Kinder und Jugendlichen selbst ihre Beteiligung?

„Das Ergebnis geben wir nicht vor“, sagt der Amtsleiter. „Form und Anlass können die Jugendlichen selbst definieren.“ So hatten sich das auch die Stadtverordneten gewünscht.

Andere Gemeinden haben mit verschiedenen Ideen mal gute, mal schlechte Erfahrungen gemacht. Es könnte künftig beispielsweise einen eigenen Kinder- und Jugendbeirat in Luckenwalde geben – ähnlich wie die offiziellen Fachausschüsse des Stadtrates. Denkbar sind aber auch regelmäßige Umfragen zu konkreten Themen.

Ganz neu ist die Jugendbeteiligung für die Stadt Luckenwalde nicht. „Mit dem Kinder- und Jugendforum knüpfen wir an eine Tradition an, die durch den Gesetzgeber verpflichtend wurde“, erklärt Thielecke. Schon bei anderen Projekten beispielsweise der Gestaltung von neuen Spielplätzen durften Kinder bereits mitentscheiden. So wurden unter anderem Wasserspielgeräte im Freibad Elsthal oder neue Sportanlagen auf dem Gaswerkgelände nach ihren Wünschen angeschafft.

Von Victoria Barnack