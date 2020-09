Luckenwalde

Annekathrin Konrath ist seit August die neue Schulsozialarbeiterin an der Oberschule Luckenwalde. Die unbefristete Stelle wurde von der Stadt freiwillig neu geschaffen. Derzeit wird sie noch aus Fördermitteln im Rahmen der Integrationspauschale finanziert; nach der Förderung zahlt die Stadt dafür. Annekathrin Konrath unterstützt den bereits etablierten Schulsozialarbeiter Marko Ott, wird sich aber in besonderer Weise um Schüler mit Migrationshintergrund und um Mädchen kümmern. „Ich nenne den Schwerpunkt ,integrative Mädchenarbeit’“, sagt Lars Thielecke – als städtischer Bildungsamtsleiter auch zuständig für die Schulsozialarbeit.

Idee von der Bürgermeisterin

Die Idee für die zusätzliche Stelle kam von Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD). Ihr war aufgefallen, dass insbesondere Mädchen mit fremdländischer Herkunft beim Eintritt in die Pubertät einen Wandel ihrer Persönlichkeit durchmachen. „Es treffen oftmals unterschiedliche Interessen und Wertesysteme der Familie und der Jugendlichen aufeinander“, sagt Thielecke, „da besteht großer Beratungs- und Betreuungsbedarf.“ 403 Schüler besuchen derzeit die Oberschule, davon sind 41,2 Prozent Mädchen.

Einladung zu Eis und Klemmkuchen

Noch muss sich Annekathrin Konrath bei den Schülern vorstellen und deren Vertrauen finden. „Mit Maskenpflicht im Treppenhaus ist das gar nicht so einfach“, sagt die 33-jährige studierte Sozialarbeiterin. Erste engere Kontakte konnte sie bei einem Kennenlern-Schlemmen im Jugendklub Go7 knüpfen. Sie hatte die Schüler zu Klemmkuchen und Eis eingeladen. Das gab’s aber nur, wenn die Schüler im Gegenzug mit ihr ins Gespräch kamen.

Annekathrin Konrath – hier mit Lars Thielecke – in ihrem Büro. Quelle: Elinor Wenke

Zum Erfahrungsaustausch trifft sich Annekathrin Konrath auch mit Jens Bunk und Cornelia Klein – den beiden Schulsozialarbeitern an den Grundschulen der Stadt. „Wir beobachten an unseren Schulen ähnliche Probleme unter den Schülern“, sagt Bunk. „Die Beleidigungen sind perfider geworden. Was früher das Anrempeln war, ist heute Mobbing in sozialen Medien.“

Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule Luckenwalde Quelle: Margrit Hahn

Bunk beklagt, dass die Sozialarbeiter aufgrund von Personalmangel an den Schulen zunehmend von den Lehrern für schulische Aufgaben vereinnahmt werden. „Wenn’s irgendwo brennt, sind wir schnell das bequeme Mittel der Wahl“, bedauert er. „Dabei werden wir in unserem eigentlichen Arbeitsfeld dringend benötigt.“

Von Elinor Wenke