Die Arbeiten für den Hortneubau am Luckenwalder Schulkomplex in der Jahnstraße haben begonnen, die Grundsteinlegung soll in wenigen Tagen erfolgen. Die Stadt baut dort ein neues Domizil für 250 Hortkinder und lässt sich das Vorhaben zugunsten des Nachwuchses eine siebenstellige Summe kosten. Der Finanzausschuss der Stadtverordneten gab am Montag einstimmig grünes Licht, dass die Stadt einen Kommunalkredit über sechs Millionen Euro aufnehmen kann.

Notwendig wird der Neubau, weil die Kitaplätze in der Stadt Luckenwalde derzeit nicht ausreichen. Die Baukosten waren zunächst auf vier Millionen Euro geschätzt und in dieser Höhe in die Haushaltsplanung 2019 aufgenommen worden.

Lückenhafte Kostenermittlung

Bei den Planungen im vergangenen Jahr hat sich herausgestellt, dass bei der ursprünglichen Kostenermittlung nicht alle erforderlichen Gewerke enthalten waren; so fehlten zum Beispiel die Kosten für die Neugestaltung der Freianlagen.

Weitere Zusatzkosten ergeben sich, weil das neue Hortgebäude an die bestehende Mensa angedockt werden soll und dadurch neue Anforderungen an Brandschutz und Barrierefreiheit gelten. Das war ursprünglich nicht berücksichtigt worden.

Baukosten gestiegen

Außerdem sind laut Verwaltung die Baukosten im vergangenen Jahr weiter angestiegen. So erhöhen sich die Gesamtkosten um zwei auf insgesamt sechs Millionen Euro. Die Kreditaufnahme erstreckt sich über drei Haushaltsjahre: eine Million Euro für 2019, drei Millionen für dieses Jahr und weitere zwei Millionen für 2021.

Bauzaun und Baustelle an der Mensa. Quelle: Elinor Wenke

Für die Kreditaufnahme über vier Millionen Euro liegt bereits die Genehmigung der Kommunalaufsicht vor, sodass in diesem Jahr das Kommunaldarlehen von vier Millionen Euro aufgenommen werden kann. Für 2021 muss eine weitere Kreditaufnahme über zwei Millionen Euro festgesetzt werden, die ebenfalls von der Kommunalaufsicht genehmigt werden muss. Für 2021 wurde eine Verpflichtungsermächtigung über zwei Millionen Euro im Haushalt aufgenommen.

Klärungsbedarf bei Stadtverordneten

Carsten Nehues ( CDU) und sein Parteikollege Michael Wessel waren irritiert, weil in der neuerlichen Beschlussvorlage der Verwaltung die Rede von 100 neu zu schaffenden Hortplätzen ist. „Vor zwei Jahren haben wir noch von 250 Plätzen gesprochen und wir wollen ja als Stadt nicht das Geld zum Fenster rauswerfen“, sagte Nehues im Finanzausschuss und bat um Aufklärung.

Die Arbeiten zum Hortneubau haben begonnen. Quelle: Elinor Wenke

„Im neuen Hort entstehen tatsächlich 250 moderne Plätze für Hortkinder“, erklärte Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD). „Derzeit gibt es in der benachbarten Kita Weichpfuhl 150 Hortplätze. Wir schaffen 100 zusätzliche, aber nach einem Stufenplan.“

Das bedeutet, dass die derzeitigen 150 Hortplätze aus der Kita Weichpfuhl später in den neuen Hort abgezogen werden. Nach der Sanierung der Kita entstehen dort rund 100 zusätzliche Plätze für Krippen- und Kindergartenkinder. Danach sollte sich die Kitaplatzsituation in der Stadt deutlich entspannen.

Der Entwurf für den Innenraum des neuen Hortes. Quelle: pha Architekten BDA

Der neue Hort soll künftig den Bedarf einer dreizügigen Grundschule abdecken. Das Gebäude wird ein dreigeschossiger Bau in Holzbauweise. Laut Bürgermeisterin ist Holz der ökologische Baustoff der Zukunft. „Er ist langlebig und bietet ein gesundes Raumklima“, so Herzog-von der Heide. Ein weiterer Vorteil sei, dass die Holzelemente extern gefertigt und dann auf den Betonkern montiert werden können. „Das bedeutet kürzere Bauzeit, weniger Baustelle und weniger Kosten.“ Der Bau soll im nächsten Jahr fertig werden.

