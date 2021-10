Luckenwalde

In Luckenwalde sollen sechs bis zehn Stellplätze für Wohnmobile inklusive Strom- und Wasserversorgung eingerichtet werden. Das hat die CDU-Fraktion in dieser Woche in einem Antrag an die Stadtverordneten gefordert. Die Politiker stimmten zu. Nun soll die Verwaltung prüfen, wo das am besten möglich wäre.

Standort in der Mozartstraße an der Fläming-Therme möglich

Vier Vorschläge hatte die CDU in ihrem Antrag gleich mitgeliefert. Am vielversprechendsten scheint bisher ein Stellplatz in der Mozartstraße/Ecke Weinberge in direkter Nähe zur Fläming-Therme. Für den Standort spricht beispielsweise, dass das Areal bereits der Stadt gehört und mit Ver- und Entsorgungsleitungen vollständig erschlossen ist. Das ergab eine erste Schnell-Prüfung der Verwaltung. Mit dem offiziellen Prüfauftrag von den Stadtverordneten müsste sich die Stadt nun auch rechtlich mit den Konsequenzen auseinandersetzen, erklärte Stadtplanungsamtsleiter Peter Mann.

Im Teichwiesenweg neben der BMX-Strecke wären ebenfalls Stellplätze denkbar. Quelle: Victoria Barnack

Weitere Standorte für Wohnmobile könnten in Luckenwalde auch am Teichwiesenweg bei der BMX-Strecke entstehen. Für diesen Platz spricht die Nähe zur Fläming-Skate und die ebenfalls vorhandenen Leitungen. Allerdings befindet sich das Gelände offiziell im Außenbereich und ist teilweise als geschütztes Biotop ausgewiesen.

Das Planungsrecht könnte ein großer Knackpunkt in der Umsetzung des Antrags werden. Denn streng genommen müsste die Stadt für den Stellplatz ein „Sondergebiet für Camping“ extra ausweisen. Andere Varianten sind der Erlass einer Sondernutzungssatzung für Kurzzeitplätze, auf denen Wohnmobile höchstens ein bis zwei Nächte stehen dürfen. Für sogenannte „Touristikplätze“, die bis zu drei Nächte lange genutzt werden dürfen, wäre sogar eine Baugenehmigung nötig.

Politikerin kritisiert Kosten

Geld wird die Stadt wohl so oder so in die Hand nehmen müssen. Anja Jürgen (LÖS) nahm das als Anlass für Kritik. „Ich frage mich: Sollten wir das Geld nicht eher für unsere Kinder und Jugendlichen ausgeben?“ Von Margitta Haase (Linke) gab es hingegen Lob. Schon vor Jahren sei über Caravanplätze in Luckenwalde diskutiert worden. Corona habe die Nachfrage erhöht. „Schön, dass das Thema jetzt wieder aufgenommen wird“, sagte sie.

Bisher gibt es in Luckenwalde nur Kurzeitplätze ohne Ver- und Entsorgung. Quelle: Victoria Barnack

Auch Antragstellerin Nadine Walbrach (CDU) meldete sich zu den Finanzen zu Wort. Der Tourismusverband Fläming habe ihr berichtet, dass es für solche Vorhaben bald Fördermittel geben könnte. Darauf, so Walbrach, sollte die Stadt vorbereitet sein.

Von Victoria Barnack