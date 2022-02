Luckenwalde

Die Stadt Luckenwalde will dem Netzwerk der Jugendinformations- und Medienzentren (JIM) Brandenburg beitreten. Für einen entsprechenden Beschlussvorschlag hat sich der städtische Bildungsausschuss einstimmig ausgesprochen. Wenn die Stadtverordneten am 1. März zustimmen, wird Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) beauftragt, die Aufnahme beim Netzwerk zu beantragen. Der finanzielle Aufwand hält sich in Grenzen, der Mitgliedsbeitrag liegt bei 100 Euro im Jahr.

JIM ist ein medienpädagogisches Netzwerk und wird im Auftrag des brandenburgischen Bildungsministeriums vom Landesfachverband Medienbildung Brandenburg koordiniert. Was zunächst abstrakt klingt, ist im Grunde ein Verbund von außerschulischen Jugendfreizeiteinrichtungen mit medienpädagogischem Profil. Das Netzwerk kümmert sich um bis zu sechs Handlungsfelder: offene Jugendmedienarbeit, Beratung, Technikverleih, Arbeitsgemeinschaften, Kurse und Projekte und kooperiert auch mit Schulen.

„In Luckenwalde fungiert die Bibliothek im Bahnhof als Ansprechpartner für das Netzwerk und ist somit ein Kommunikationspartner für alle Institutionen mit medienpädagogischen Aufgaben“, erklärte Lars Thielecke, Amtsleiter für Jugend, Bildung und IT, im Bildungsausschuss. Eine Mitarbeiterin der Bibliothek hat bereits eine medienpädagogische Zusatzqualifikation absolviert. „Die Kollegen sehen einen wesentlichen Vorteil in der Vernetzung mit anderen Städten“, so Thielecke.

Regelmäßige Netzwerk-Treffen

Projektideen sind zum Beispiel interaktive Rallyes, Robotik- und Programmierprojekte, Cybermobbing, Fitness-Wochen oder Vorlesereihen. „Das Netzwerk dient als Ideengeber. Davon können alle Einrichtungen profitieren, die sich mit Kinder- und Jugendarbeit befassen“, so Thielecke. Die Mitglieder des Netzwerkes treffen sich zweimal im Jahr zu internen Beratungen. Einmal jährlich findet ein offener Praxisfachtag statt.

Vorschlag zum Vor-Ort-Besuch in der Bibliothek

Der Stadtverordnete Tom Ritter (LÖS) begrüßt das Vorhaben. „Ich finde es sehr gut, dass sich unsere Bibliothek zu einem Medienzentrum entwickeln will“, sagte er und schlug vor, eine Sitzung des Bildungsausschusses mit einem Vor-Ort-Besuch der Bibliothek im Bahnhof zu verbinden.

Von Elinor Wenke