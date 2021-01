Luckenwalde/ Jüterbog

Am nun bis Ende Januar verlängerten Corona-Lockdown kommt niemand vorbei. Obwohl bei den meisten Geschäftsinhabern grundsätzlich Einsicht zur Notwendigkeit des fast vollständigen Runterfahrens des öffentlichen Lebens herrscht, haben sie am deutlichsten mit den wirtschaftlichen Auswirkungen zu leben. Die Umfrage zur aktuellen Stimmungslage zeichnet ein Bild zwischen Zweckoptimismus und Resignation.

Raumausstatter Jens Schandert Quelle: Uwe Klemens

Elektronik-Händler zum Lockdown: Arbeite Reparaturaufträge ab

„Der Laden ist zu und der damit erwirtschaftete Umsatz um 80 Prozent zurückgegangen“, schildert Elektronik-Fachhändler und -Werkstattbetreiber John Osterman auf dem Jüterboger Neumarkt seine Situation. „Zum Glück habe ich noch genügend Reparatur-Aufträge, die ich abarbeiten und dabei auch Ersatzteile verkaufen kann, aber das fängt den allgemeinen Umsatzverlust nicht auf“, erläutert der Jüterboger. Doch auch die Zahl der Reparatur-Neuaufträge ist stark rückläufig, da kaum noch Leute auf der Straße sind. „Dass der Lockdown sein muss und jetzt auch so durchgezogen wird, sehe ich ein“, fügt Osterman hinzu.

Raumausstatter: Dienstleister-Geschäft läuft weiter

„Welche Alternative zum Lockdown haben wir? Gar keine“ signalisiert auch Raumausstatter Jens Schandert grundsätzliche Einsicht. Wie bei Osterman profitiert auch sein Unternehmen davon, dass es mehrgleisig aufgestellt ist. „Der Laden ist zu, aber das Dienstleister-Geschäft läuft weiter, wenngleich unter Corona-Bedingungen natürlich viele Dinge deutlich schwerer zu bewerkstelligen sind“, sagt Schandert. Die Zwangspause in seinem Ladengeschäft hat der Unternehmer für eine große Inventur und Sanierungsarbeiten genutzt, die bei laufendem Publikumsverkehr nicht möglich gewesen wären.

„Jetzt hoffen wir darauf, dass wir ab Februar wieder aufmachen können, denn sonst wird es auch für uns schwer. Aber wenn wir Corona in den Griff bekommen wollen, kommen wir am Lockdown nicht vorbei“, so Schandert.

Fotograf findet Lockdown übertrieben

Fotografenmeister Matthias Mayer, der in der Zinnaer Straße sein Fachgeschäft und ein Atelier betreibt, empfindet die Coronamaßnahmen als überzogen. „Die Maßnahmen stehen in keinem Verhältnis zur Gefährlichkeit des Virus und zerstören die Existenz der Einzelhändler, der Reisebranche und allen voran der Gastronomen“, kritisiert Mayer, dessen Laden komplett geschlossen ist. Er kann sich mit kleineren Fotoaufträge nur mühsam über Wasser halten.

Fotografenmeister Matthias Mayer Quelle: Uwe Klemens

Kosmetikerin und Fußpflegerin kann teilweise weiterarbeiten

Auch Kosmetikerin und Fußpflegerin Bianka Wagenknecht ist froh, dass sie zumindest als Podologin weiterarbeiten kann. „Für mich bedeutet dies, dass ich derzeit auf 55 Prozent meiner Einnahmen verzichten muss, aber trotzdem keine Förderung bekomme, weil ich ja noch als Fußpflegerin Einnahmen habe“, so Wagenknecht.

„Trotzdem will ich nicht jammern. Es reicht, wenn auch knapp, dass ich meine Betriebskosten und Steuern zahlen kann und ich sehe es grundsätzlich ein, dass der Lockdown sein muss, damit wir irgendwann mal aus der Krise rauskommen und ich finde, es hätte vielleicht schon viel eher so konsequent durchgezogen werden müssen“, findet die Jüterbogerin.

Café-Betreiberin kurz vor der Resignation

Café-Betreiberin Janine Dienemann gehört zu denen, die die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns am meisten zu spüren bekommen und steht kurz vor dem Resignieren. „Ich trau mich inzwischen schon nicht mal mehr an die Zeit zu denken, wenn das alles wieder vorbei ist“, gesteht die sonst immer so fröhlich aufgelegte Gastronomin.

Café-Betreiberin Janine Dienemann Quelle: Uwe Klemens

Um Pläne für die Saison zu schmieden, fehlt ihr die Zuversicht. „Für den Ostermarkt etwas zu organisieren ist es jetzt schon zu spät und ich frage mich jetzt schon, ob wir wenigstens im Advent wieder was auf die Beine stellen können“, so Dienemann.

Die fünf in ihrem Café „Zur Förste“ angestellten Mitarbeiter sind derzeit alle auf Kurzarbeit Null und ebenfalls im Stimmungstief, beschreibt Dienemann, die froh ist, in den Genuss finanzieller Hilfe zu kommen. „Eines steht auf jeden Fall fest“, fügt sie hinzu: „Wenn das alles hier vorbei ist, wird eine Woche nonstop gefeiert.“

Küchenstudio-Inhaberin Nadine Walbrach setzt auf Einzeltermine

Die Luckenwalder Unternehmerin Nadine Walbrach kann die Entscheidung für einen verlängerten Lockdown nachvollziehen, obwohl sie ihr Küchenstudio in Luckenwalde seit März nicht mehr richtig geöffnet hat. „Die Zahlen sprechen leider für sich“, sagt sie, „vor allem die Todeszahlen sind erschreckend.“ Walbrach setzt auf Einzeltermine und Hygiene, um die Pandemie zu überstehen. „Ich fahre auch zu meinen Kunden, um die Küchen zu planen“, berichtet sie, „ohne große Vorsichtsmaßnahmen passiert nichts mehr.“

Sie versucht, optimistisch zu bleiben. Aber sie kann den Frust vieler Kollegen im Einzelhandel sehr gut nachvollziehen. „Es ist herausragend, was sich einige Händler oder Gastronomen überlegt haben, um weitermachen zu können“, sagt sie mit Blick auf kreative To-Go-Angebote. Sie hätte sich im zweiten Lockdown von Anfang an gewünscht, dass die Politik mehr Vertrauen zu den Einzelhändlern hat: „So viele von uns haben hervorragende Konzepte und machen ihren Job auch in der Pandemie gut.“

Die Luckenwalder Unternehmerin Nadine Walbrach Quelle: Margrit Hahn

Chefin der Trattoria Eckbusch hofft auf Öffnung im Februar

Für Daniela Herrmann, Chefin der Trattoria Eckbusch in Luckenwalde, ist die Situation schon seit Monaten schwierig. „Aber was soll man machen?“, fragt sie. Die Infektionszahlen sprechen eine deutliche Sprache. Sie wünscht sich, im Februar wieder öffnen zu können. Allerdings befürchtet sie, dass es noch länger dauern wird. Bis dahin bleiben ihr nur die Außer-Haus-Bestellungen. Diese sind in der Woche eher verhalten und decken kaum die Unkosten. Sonnabends ist der beste Tag der Woche, dann sind Pizza und Nudeln gefragt. Ein weiteres Problem: Bisher hat sie nur den ersten Teil der November-Abschlagszahlung erhalten. Auf den zweiten Teil wartet sie bisher vergebens. Und die Dezemberhilfe kann sie jetzt erst beantragen.

Möbelhaus Rochow : Kämpfen sowieso schon gegen Internethandel

Jan Rochow, der Geschäftsführer des gleichnamigen Möbelhauses in Luckenwalde ist für die Kunden telefonisch zu erreichen und versucht deren Wünsche individuell zu erfüllen. „Die Situation ist schmerzhaft“, stellt er fest. Vor allem haben die lokalen Händler schon seit langem gegen die Konkurrenz aus dem Internet anzukämpfen. Der Lockdown habe dies weiter verschärft.

Möbelhändler Jean Rochow aus Luckenwalde Quelle: Elinor Wenke

Friseurin aus Luckenwalde : Jammern hilft im Lockdown nicht

Friseurmeisterin Ute Gaertner aus Luckenwalde ist der Ansicht, das jammern nicht hilft. Wichtig sei es, gesund zu bleiben. Als sie erfuhr, dass eine ihrer Kunden an Corona erkrankt war, war sie ziemlich erschrocken. „Zum Glück hat sich keiner von uns angesteckt. Wir hatten ja seit Monaten die Schutzmaßnahmen konsequent eingehalten“, sagt Gaertner.

Nagelstudio-Inhaberin: Ohne Rücklagen wäre die Lage schwierig

Angela Teuber musste ihr Nagelstudio schließen, darf aber die medizinische Fußpflege anbieten. Dadurch hat sie zwar geringere Einnahmen, trotzdem ist sie froh, dass ihr wenigstens die geblieben ist. Ohne finanzielle Rücklagen wäre die Lage schwierig. „Wichtig ist jetzt, dass die gesamte Familie zusammenhält“, fügt sie hinzu.

Von Margrit Hahn und Uwe Klemens