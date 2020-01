In Luckenwalde soll eine Bereitschaftspraxis entstehen

Luckenwalde

Akute Bauchschmerzen am Samstagabend, plötzlich Fieber am Feiertagsmorgen – das sind die Fälle für den medizinischen Bereitschaftsdienst. Dessen Organisation wird nicht länger eine lokale Angelegenheit der Mediziner in Teltow-Fläming bleiben.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) will noch in diesem Jahr den Zuständigkeitsbereich erweitern. Das bestätigt deren Sprecher Christian Wehry auf MAZ-Anfrage.

Süden von PM und TF fusionieren

Demnach wird der Süden TFs mit dem Hohen Fläming in Potsdam-Mittelmark fusioniert. Das Gebiet umfasst dann neben dem Amt Dahme, dem Raum Jüterbog und Luckenwalde auch Bad Belzig, Borkheide/ Brück, Görzke, Niemegk, Treuenbrietzen und Wiesenburg.

„Mit der neuen Struktur werden die Kollegen voraussichtlich nur noch 1,2-mal pro Vierteljahr gefragt sein“, erklärt Christian Wehry über die Einsätze der Doktoren. Die Quote zu minimieren, sei ein wesentliches Anliegen der Reform. Das könnte helfen, dem Lfandarzt-Mangel zu begegnen. Die Häufigkeit der obligatorischen Bereitschaftsdienste sei bislang ein oft genanntes Argument gegen Praxisübernahmen an der Peripherie Brandenburgs.

Zahlen und Fakten Die Kassenärztliche Vereinigung hat den Bedarf der Bereitschaftspraxen erhoben. Die Fälle wurden zwischen drittem Quartal 2018 und erstem Quartal 2019 verzeichnet. Demnach wurden in Luckenwalde abends an Wochenenden 1,2 Patienten registriert; zwischen 9 und 19 Uhr waren es drei Patienten. In Bad Belzig wurden abends an Wochenenden 0,5 Patienten pro Stunde registriert; zwischen 9 und 19 Uhr war es ein Patient pro Stunde. Mit drei bis vier Patienten pro Stunde wird laut der KV dann auch im reformierten „Bereitschaftsdienst 4.0“ gerechnet.

Derzeit sind beispielsweise Ärzte in Dahme achtmal im Quartal eingeteilt. Die Doktoren im Hohen Fläming kommen laut KV-Statistik zu 2,7 Einsätzen.

Praktizierende Ärzte prophezeien schon jetzt, dass die Zahl der Hausbesuche während der Bereitschaftsdienste mit der Reform drastisch sinken wird – schon allein wegen der Entfernungen. Gleichwohl sie sich nicht selbst ans Steuer setzen müssten, sondern die KV einen wohl in Treuenbrietzen stationierten Fahrdienst stellen will.

Christian Wehry ist Pressesprecher bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Quelle: KVBB

Wehry beteuert derweil, dass die Reform auch den Patienten zugute kommen wird. Die Weiterentwicklung des Bereitschaftsdienstes fußt auf mehreren Säulen. Die neue Einteilung der Regionen sei nur eine davon. Eine andere sind Bereitschaftspraxen. „Im ganzen Land sollen insgesamt 19 entstehen“, so Wehry. Zwei davon in TF, nämlich in Luckenwalde und Ludwigsfelde. Für das Pendant in Bad Belzig gab es eine Absage.

„Unser Ziel ist es, die Rettungsstellen zu entlasten“

Bereitschaftspraxen gibt es in Teltow-Fläming bisher nicht. Die Patienten, aber auch die Ärzte werden sich erst daran gewöhnen müssen, sagt auch Wehry. Ein Stamm aus ambulant tätigen Ärzten soll die Praxis besetzen, am besten freiwillig.

Die festen Öffnungszeiten sind immer dann, wenn normale Hausärzte geschlossen haben, beispielsweise am Freitagnachmittag oder tagsüber am Sonntag.

Am Josefskrankenhaus in Potsdam gibt es bereits seit mehreren Jahren eine Bereitschaftsdienstpraxis. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Unser Ziel ist es, die Rettungsstellen zu entlasten“, erklärt Wehry. Denn die sind zum Teil überfüllt mit Patienten, die gar kein Notfall sind. Deshalb sollen die Bereitschaftspraxen in direkter Nähe zu den Notaufnahmen entstehen. An einem gemeinsamen Empfang würden die Patienten dann eingeteilt – in Notfälle und Patienten für die Praxis.

116 117 hilft bei fast allen Fragen

Der Idealfall ist aber ein anderer, fügt Wehry an. Wer krank ist, soll künftig rund um die Uhr die 116 117 wählen. Der Anruf läuft dann in einer neuen Koordinierungsstelle der KV auf. „Dort sitzt medizinisch ausgebildetes Personal, in der Regel Rettungssanitäter“, sagt der KV-Sprecher.

Sie ermitteln anhand eines standardisierten Fragebogens, ob der Patient am Telefon ein echter Notfall ist oder ob er sich selbst auf den Weg in die Bereitschaftspraxis machen kann, oder ob sogar nur ein Hausmittel und Bettruhe nötig sind. Den Notruf 112 kann und soll das neue System nicht ersetzen.

Nur jeder Dritte braucht einen Arzt

Die schwindende Kompetenz für die eigene Gesundheit wird stattdessen quasi am Telefon abgefangen. So lehrt die Erfahrung der Berufsvertretung, dass etwa ein Drittel der Anrufer tatsächlich auf den Arzt angewiesen sind. Lediglich 16 Prozent münden in Hausbesuchen.

In Ludwigsfelde entsteht eine neue Notaufnahme. Die Bereitschaftspraxis ist hier bereits ausgeschildert. Quelle: Jutta Abromeit

Während in Ludwigsfelde ein Umbau bereits auf Hochtouren läuft und die neue Bereitschaftspraxis schon auf Schildern zu finden ist, wird es in Luckenwalde noch eine Weile dauern. Die Leitung der KMG Klinik wollte die Eröffnung auf MAZ-Anfrage noch nicht bestätigen.

Bisher habe lediglich „ein Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg stattgefunden“, erklärte Sprecher Franz Christian Meier. „Wir prüfen derzeit ergebnisoffen, ob eine ärztliche Bereitschaftspraxis am KMG Klinikum Luckenwalde eingerichtet werden wird“, sagte er.

Von Victoria Barnack und René Gaffron