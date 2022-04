Luckenwalde/Gottsdorf

Da staunten die Kinder von der Jahn-Grundschule nicht schlecht, als sie beim Waldspaziergang kürzlich zwei Kaltblüter zwischen den Bäumen entdeckten. Bevor ihre Lehrerin die zufällige Entdeckung für eine spontane Sachkunde-Lektion nutzen konnte, musste sie selbst erst nachfragen, was da gearbeitet wurde: Nele und Lilly, so die Namen der beiden Pferde, waren im Auftrag der Stadt unterwegs. Zwischen den alten Bäumen pflügten sie Schneisen, in die nun Jungpflanzen gesetzt werden. „5.000 Roteichen werden hier gepflanzt“, erläutert Revierförsterin Katja Schallmea.

Lesen Sie auch Neue Debatte um die gefällten Kiefern im Luckenwalder Stadtwald

Knapp einen Hektar groß ist die Fläche hinter dem Luckenwalder Waldfriedhof in Richtung Berkenbrück, die Nele und Lilly bearbeitet haben. Die Stadt engagiert sich auf der Fläche für den Klimaschutz und baut den Wald um. Bisher standen dort fast ausschließlich Kiefern. Im Dezember war ein Großteil der Bäume gefällt und die Kronen ausgelichtet worden.

In die Pflugschneisen werden neue Setzlinge gepflanzt. Quelle: Victoria Barnack

Bei den Anwohnern hatte das für Irritationen und viele Gerüchte gesorgt. Auch von den Stadtverordneten gab es Kritik, weil sie sich einheimische Baumarten als Neupflanzung gewünscht hatten (die MAZ berichtete). Die Stadt beteuerte daraufhin, dass eine Vielzahl der gefällten Bäume bereits durch die Trockenheit der vergangenen Jahre geschädigt und anfällig für Schädlinge waren. Als Mischwald soll das Areal dem sich verändernden Klima künftig besser gerüstet sein.

Lesen Sie auch Luckenwalde: Kiefern auf einem Hektar Stadtwald gerodet

Dass ausgerechnet mit Pferden zwischen den alten Bäumen gearbeitet wurde, hat gleich mehrere Vorteile. „Diese Art des Pflügens ist besonders bodenschonend“, erklärt Revierförsterin Schallmea. Der Boden wird so nicht verdichtet. Schweres technisches Gerät hätte außerdem kaum Platz zwischen dem Altbestand gehabt und wäre viel zu tief ins Erdreich eingedrungen. „Eine junge Eiche, die schon zwischen den alten Kiefern wächst und die wir erhalten wollen, hätte eine Maschine nicht bemerkt und einfach platt gefahren“, erklärt sie. „Im Gegenteil dazu haben die Pferde sogar einen positiven Effekt, weil sie den Boden auflockern.“

Im unebenen Gelände ist das Pflügen auch für die Pferde Schwerstarbeit. Quelle: Victoria Barnack

Bis Ende des Monats werden nun 5.000 neue Bäume in dem Stadtwald gepflanzt. Knapp 20 Zentimeter klein sind sie derzeit noch. Drumherum wird ein Zaun gebaut, damit sich Wildtiere nicht daran zu schaffen machen. „Man könnte denken, dass es so nah an der Stadt kaum Wild gibt, aber das stimmt nicht“, sagt Katja Schallmea. „Besonders das Rehwild nascht gern an den kleinen Eichen. Das können wir an den Pflanzen in der Nähe sehen, die hier auf natürliche Weise schon wachsen.“

Lesen Sie auch Wie vor 10 Jahren: So geht ökologischer Waldumbau mit Pferd und Pflug

Die Setzlinge sind umso schützenswerter, weil sie von Luckenwaldern gesponsert wurden. Marktkauf stellt sie bereit. Bei einer Aktion konnten Kunden mit Mehrwegverpackungen einkaufen und dabei Stempel sammeln. Pro vollem Sammelheft hat der regionale Markt eine Eiche gesponsert und bei einer Baumschule aus der Umgebung bestellt.

Süßkirschen als Ersatz für Radweg an der L 73

Auf eigene Kosten bemüht sich die Nachbargemeinde Nuthe-Urstromtal derzeit ebenfalls für mehr Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit der Kreisstadt ist die Kommune sogar dazu verpflichtet, neue Bäume zu pflanzen – als Ausgleich und Ersatz für den neuen Radweg an der L 73 nach Berkenbrück und Hennickendorf, für den Bäume gefällt und Waldflächen versiegelt werden.

Bürgermeistern Stefan Scheddin (r.) und seine Kollegen begutachten die neu gepflanzten Süßkirschen bei Gottsdorf. Quelle: Victoria Barnack

„Ein Teil dieser Maßnahmen sind die 109 Süßkirschen, die in der vergangenen Woche nahe des Torfsees zwischen Gottsdorf und Berkenbrück gepflanzt wurden“, berichtet Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). Anders als bei den meisten anderen Ersatzmaßnahmen profitieren die Einwohner davon direkt. „Die ersten Fragen, ob die Anwohner die Kirschen essen dürfen, gab es schon“, berichtet Scheddin. Seine Antwort: „Natürlich.“

Von Victoria Barnack