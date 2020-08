Luckenwalde

Bei Temperaturen über der 30-Grad-Marke sah der Luckenwalder Wochenmarkt am Dienstagmittag ziemlich leer aus. Neben einigen Textilständen fanden sich nur wenige Händler mit frischen Lebensmitteln. Auch die Kundschaft hielt sich zurück.

Das ist an kühleren Tagen anders – und dennoch ist die Zahl der Händler in diesem Jahr zurückgegangen. Die Stadt stellte jetzt eine Halbjahresbilanz vor, nachdem die Standgebühren zum Januar erhöht worden sind.

Standflächen verkleinert

Einige Händler haben zur Gebühreneinsparung ihre Standfläche verkleinert. Ein Händler mit dem Sortiment Schuhe beispielsweise nutzte im vorigen Jahr 24 Quadratmeter Standfläche für eine Gebühr von 33,60 Euro. In diesem Jahr nimmt er nur noch zwölf Quadratmeter in Anspruch und bezahlt dafür 27,60 Euro Standgebühr. Ein weiterer Textilhändler hat seine Standfläche von 24 Quadratmetern im Vorjahr (33,60 Euro) auf 14 in diesem Jahr (32,20 Euro) verkleinert.

Fünf Händler blieben weg

Fünf Händler sind gänzlich weggeblieben, teilt Ordnungsamtsleiterin Anette Wolters mit. Das sind drei Textilhändler, eine regionale Strickwaren-Händlerin und ein Eier-Anbieter. „Ob die Ursache in der Gebührenerhöhung liegt oder andere Gründe hat, ist unbekannt“, so Wolters.

Insgesamt liegt die Zahl der Händler und der vermieteten Fläche deutlich hinter denen der Vorjahre zurück. Wurden von 2017 bis 2019 jährlich im Durchschnitt 25.000 bis 29.000 Quadratmeter Standflächen vermietet, so sind es in diesem Jahr bis Ende Juni nur 7448. In den letzten Jahren boten durchschnittlich 1500 bis 1600 Händler übers Jahr ihre Waren feil; im ersten Halbjahr 2020 sind es nur 501. Der stärkste Wochenmarkttag ist der Donnerstag.

Noch immer herrscht auf dem Wochenmarkt Maskenpflicht. Quelle: Elinor Wenke

Völlig überrascht ist Anette Wolters von dieser Entwicklung nicht. „Inwieweit auch Corona eine Rolle spielt, wissen wir nicht. Der Wochenmarkt war immer geöffnet; eigentlich hätten die Händler davon profitieren können“, sagt sie. Eine nächste Bilanz zum Jahresende soll bessere Vergleiche bieten. Schon jetzt konstatiert die Stadt, dass die Kosten für Personal, Reinigung, Winterdienst und Müll unverändert bleiben, die Gebühreneinnahmen jedoch sinken.Beim Obsthof Zwicker ist man über die höheren Standgebühren nicht glücklich, „aber wir kommen trotzdem“, sagte die Händlerin am Dienstag.

