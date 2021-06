Luckenwalde will Modellkommune für guten Fußverkehr werden

Luckenwalde

Die Stadt Luckenwalde bewirbt sich beim Verein „Fuss e.V.“ als Modellkommune für das Fußverkehrsstrategie-Projekt „Gut gehen lassen“. Das sagte Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) im Stadtentwicklungsausschuss auf Anfrage von Anja Jürgen (LÖS). Deren Fraktion hatte angeregt, sich als Kommune für das Programm zu bewerben.

LÖS will unterstützen

„Laufen ist die natürlichste und umweltfreundlichste Fortbewegungsart des Menschen. Zu guter Mobilitätspolitik gehören gute Rahmenbedingungen für den Fußverkehr“, heißt es in der Begründung der Fraktion. „Wir würden eine Bewerbung der Stadt sehr begrüßen und uns am gesamten Projekt beteiligen“, so Anja Jürgen.

Für Fußgänger sollen bessere Bedingungen geschaffen werden. Quelle: Petra Schwanda

Fünf Städte ab 20.000 Einwohnern werden von „Fuss e.V.“ unterstützt, eine Fußverkehrsstrategie zu entwickeln. Dazu wird es Fußverkehrs-Checks und Workshops geben, Aktionen im Straßenraum, die Akquise von Quartiersgehern oder Parteigespräche auf dem Gehweg. Für die Kommunalpolitik werden Vorlagen erarbeitet, um Anträge für besseren Fußverkehr zu stellen.

Sieger-Stadt richtet Tagung aus

Die Sieger-Stadt darf im kommenden Jahr die erste kommunale Tagung zum Fußverkehr ausrichten. Mitarbeitern aus Stadtverwaltungen wird eine Fachexkursion angeboten.

Positive Resonanz bei der Bürgermeisterin

Bei der Bürgermeisterin fiel das Ansinnen auf fruchtbaren Boden. „Das würde gut in unsere Verkehrsentwicklungsplanung passen“, sagte sie. „Wenn wir uns bewerben, wollen wir auch gewinnen.“ Pünktlich zum Bewerbungsschluss am 18. Juni hat Mitarbeiter Ekkehard Buß den Antrag erarbeitet.

Von Elinor Wenke