Shopping-Sonntag am 14. Juni und 13. Dezember

Luckenwalde

An zwei Sonntagen werden die Luckenwalder und ihre Gäste in diesem Jahr shoppen gehen können. Per Verordnung erlaubt die Stadt den Händlern und Gewerbetreibenden, ihren Türen am 14. Juni anlässlich des 30. Luckenwalder Turmfestes und am 13. Dezember aus Anlass des traditionellen Märchenweihnachtsmarktes zu öffnen. Der städtische Ordnungsausschuss stimmte dem Vorschlag jetzt einstimmig zu; die Stadtverordneten entscheiden am 31. März darüber.

Während am 14. Juni Geschäfte im gesamten Stadtgebiet in der Zeit von 13 bis 20 Uhr öffnen dürfen, wird die Sonntagsöffnung am 13. Dezember zeitlich bis 19 Uhr und räumlich auf die Innenstadt rund um den Weihnachtsmarkt begrenzt.

So voll wünschen sich die Händler den Boulevard öfter. Quelle: Elinor Wenke

Die Stadt hatte im Vorfeld unter anderem über die MAZ und das Internet die Händler dazu aufgefordert, Terminvorschläge zu unterbreiten. Auf dieser Grundlage und in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein kristallisierten sich schließlich die beiden Termine heraus.

Interesse geht zurück

Laut Brandenburgischem Ladenöffnungsgesetz dürfen Geschäfte an maximal fünf Sonn- und Feiertagen im Kalenderjahr öffnen. Diese sind an besondere Anlässe gebunden und müssen von der Stadt verordnet werden. Doch das Interesse fürs Shopping am Sonntag geht in Luckenwalde augenscheinlich zurück. Im Jahr 2018 hielten die Geschäftsleute noch an fünf Sonntagen ihre Türen offen; im vergangenen Jahr waren es drei.

„Wir wollen die Sonntagsöffnung nicht komplett aufgeben, aber reduzieren“, erklärte die Chefin des Stadtmarketingvereins, Elisabeth Thiemann. So sollen etwa bisherige Sonntagsveranstaltungen auch mal auf den Sonnabend gerückt werden.

Händler entscheiden selbst

Die Geschäftsleute entscheiden grundsätzlich selbst, ob sie an einem genehmigten Sonntag auch wirklich hinterm Ladentisch stehen. Nach einer MAZ-Umfrage im Februar gehen die Meinungen der Händler in der Fußgängerzone auseinander. Manche befürworten die Sonntags-Öffnung, wollen aber, dass alle mitziehen; für andere lohnt es sich nach eigener Aussage nicht.

Am Turmfest-Sonntag werden erfahrungsgemäß rund 7000 Besucher in der Innenstadt erwartet, am Weihnachtsmarkt-Sonntag 1000. Daher bieten sich die Öffnungszeiten für die Händler an.

Von Elinor Wenke