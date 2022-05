Luckenwalde

Der 2. Mai ist für Andrea Repnack ein Feiertag. Nicht ihren eigenen, sondern den Geburtstag ihrer Praxis in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Luckenwalde feiert sie – am Montag bereits zum 20. Mal. „Vor zehn Jahren konnten unsere Patienten mit Häppchen mit uns mitfeiern“, erinnert sich die Allgemeinmedizinerin. „Unter Coronabedingungen ist das leider nicht möglich.“

Kuchen gab es nur für die fleißigen Mitarbeiterinnen. Eine von ihnen hatte die Torte selbst gebacken. „Ich wünsche mir, dass mein Praxisteam weiter so gut funktioniert“, sagt Andrea Repnack über ihre sieben Kolleginnen, darunter auch eine Auszubildende, „und viele liebe Patienten.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ärztemangel in Luckenwalde spürbar

Die Medizinerin weiß, dass nicht immer jeder zufrieden ist. In den vergangenen Jahren sei der Alltag anstrengender geworden. „Die größte Herausforderung sind momentan die vielen Patienten“, sagt sie. „Viele Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Jahren aufgehört. Der Ärztemangel ist in Luckenwalde spürbar.“

Von Victoria Barnack