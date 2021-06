Luckenwalde

Am Anfang war er selbst sehr skeptisch, gibt Axel Möbus zu. Der Werkstattleiter des Mercedes-Autohauses F/G/M in Luckenwalde hat zwei syrische Lehrlinge in seinem Team. „Azubis suchen wir immer händeringend“, sagt Möbus, „aber dass wir jetzt zwei Flüchtlinge bei uns haben, ist auch für mich eine Premiere.“

„Es kann funktionieren“

Das Autohaus und mehrere Flüchtlinge machen bei dem 2018 gestarteten Projekt „Vielfalt als Chance“ mit. Mit Hilfe der Stadt Luckenwalde und der Agentur für Arbeit sollen Flüchtlinge auf diese Weise Fuß auf dem deutschen Arbeitsmarkt fassen. Nach über einem Jahr Erfahrungen sammeln resümiert der Werkstattleiter nun: „Es kann funktionieren.“

Schon im Praktikum unterscheidet die Flüchtlinge rein äußerlich nichts von den deutschen Gesellen. Quelle: Victoria Barnack

Die Skepsis von Axel Möbus, der für insgesamt neun Auszubildende verantwortlich ist, hatte viele Gründe. Ob ein Flüchtling die Ausbildung in Deutschland fachlich schaffen kann, war nur ein kleiner Aspekt. „Die Mentalität der Kollegen und die sprachlichen Hürden spielten eine viel größere Rolle“, berichtet Möbus. „Heute kann ich getrost sagen, dass die Befürchtungen null und nichtig sind. Die Altgesellen haben die Flüchtlinge gut aufgenommen.“

„Für den Mut ziehe ich meinen Hut“

Die ersten Erfahrungen sammeln die Mitarbeiter in dem Luckenwalder Autohaus seit mehr als einem Jahr mit dem Syrer Mohamad Alhalab. „In Syrien bin ich neun Jahre lang Lkw-Mechatroniker gewesen“, erzählt der 31-Jährige. Als er nach Deutschland kam, musste er erst einmal seinen Schulabschluss über die Volkshochschule machen. In der Zwischenzeit absolvierte er zwei Praktika in dem Autohaus, das ihm später einen Ausbildungsvertrag anbot. „Für den Mut zu diesem Neuanfang ziehe ich meinen Hut“, sagt Axel Möbus.

Lesen Sie auch: Integration: Luckenwalde schafft das schon irgendwie

Die Stadt Luckenwalde und die Agentur für Arbeit leisten bis heute Schützenhilfe. Sie stellten den Kontakt her und beantworten Fragen. Denn Unklarheiten gibt es auf beiden Seiten noch heute immer wieder. „Dass Auszubildende mit Migrationshintergrund mehr Aufmerksamkeit brauchen, ist und bleibt unbestritten“, sagt Axel Möbus. In dem Mercedes-Autohaus hat man jedem Azubi deshalb einen erfahrenen Kollegen zugeteilt – eine Art Mentor und ersten Ansprechpartner bei Fragen.

Mehr zum Thema: Langenlipsdorf: Iranerin wird bester Azubi

„Ohne Unterstützung von außen wird es aber nicht möglich sein, Flüchtlinge als Azubis einzustellen“, sagt der Werkstattleiter. Es brauche immer die Initiative vom Flüchtling und von dem Betrieb – und oft auch den Anschubser von der Flüchtlingsbegleitung der Stadt. „Nur so geht es“, sagt Möbus. „Man kann nicht erwarten, dass die Geflüchteten die deutsche Sprache beherrschen.“ Mohamad Alhalab bekommt noch heute schulische Nachhilfe und besucht zusätzlich Sprachkurse.

Das Unternehmen und die Unterstützer luden zum öffentlichen Zwischenfazit in die Werkstatt. Quelle: Victoria Barnack

Letzteres macht auch Ahmad Alhamwia. Der 21-jährige Syrer wird bald der zweite Lehrling mit Migrationshintergrund in dem Autohaus sein. Seinen 10. Klasse-Abschluss hat er in Jüterbog gemacht und ist jetzt in der Werkstatt in einer Art Langzeitpraktikum tätig. Diese sogenannte Einstiegsqualifizierung nutzen auch viele junge, deutsche Menschen. So können sich der Arbeitgeber und sein potenzieller Lehrling erst einmal ausgiebig beschnuppern.

Zweiter Azubi startet im September

„Dass ich Kfz-Mechatroniker werden möchte, habe ich im Schulpraktikum gemerkt“, sagt Praktikant Alhamwia. Über seinen Landsmann Alhalab hat er den Kontakt zu dem Luckenwalder Mercedes-Haus gefunden. „Im September will ich hier meine Ausbildung beginnen“, erzählt er.

Axel Möbus ist sich trotz anfänglicher Skepsis inzwischen sicher: Die beiden Männer aus Syrien können die Lehre schaffen und sollen danach eine feste Arbeit in seiner Werkstatt bekommen. „Dass die Kollegen sie so gut akzeptieren, haben sich die beiden durch ihr eigenes Engagement erarbeitet“, sagt Möbus. „Sie sind bereit, an Samstagen zu arbeiten. Sie kommen mit Fragen selbst auf uns zu. Und sie wissen, dass sie nebenbei noch viel an ihrem Deutsch arbeiten müssen.“

Von Victoria Barnack