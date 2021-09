Luckenwalde

Sobald die Fördermittel da sind, soll es losgehen auf der Burg. Seit Monaten warten nicht nur die Bauherren selbst, die Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“, auf die Zusage. „Aus der Bevölkerung kamen immer wieder Fragen“, berichtet Architektin Nicole Braune. Wann starten die Bauarbeiten endlich? Und wird man sich eine sanierte Wohnung dann überhaupt noch leisten können? Diese und alle anderen Fragen konnten Interessierte am Freitag beim „Tag der offenen Burg“ stellen.

Der Weg zu den neuen Plänen führte durch den unsanierten Flur des Plattenbaus. Quelle: Victoria Barnack

Was die meisten Besucher von der Wohnungsgesellschaft wissen wollten: Was kostet ein Quadratmeter in den sanierten Plattenbauten? „75 Prozent der Wohnungen werden weiterhin sozialer Wohnungsbau sein“, erklärt Nicole Braune. Wie schon in vielen Fällen früher wird also auch künftig ein Großteil der Mieter über einen Wohnberechtigungsschein an die Mietwohnungen kommen, teilweise für weniger als fünf Euro pro Quadratmeter.

Was man sich in Luckenwalde unter sozialem Wohnungsbau vorzustellen hat, wird das Sanierungsprojekt Burg wohl grundlegend mitbestimmen und verändern. Für Stephan Genge, einen der Architekten vom Erfurter Büro „Worschech Architects“, ist genau das die größte Herausforderung an dem gesamten Vorhaben. Am Freitag sprach er auch mit der interessierten Öffentlichkeit über diese Frage.

Plattenbau, aber anders: Pläne und Animationen des künftigen Wohngebiets waren am Freitag zu sehen. Quelle: Victoria Barnack

„Wir wollen versuchen, dass Plattenbau-Image aufzubrechen“, sagt er. Die zweckmäßigen Blöcke sollen ein Hingucker werden und nicht nur mit Farbe übertüncht. Am Ende – wohl im Jahr 2024 – soll man im Wohngebiet Burg noch immer Plattenbauten sehen, aber ganz anders als heute.

Wie das konkret aussehen soll, zeigten die Architekten und Bauherren am Freitag. In einer originalen Wohnung stellten sie ihre Vorstellungen aus: Pläne von lichtdurchfluteten Wohnungen, Dachterrassen und Toiletten mit Fenstern standen zwischen den unsanierten Räumen mit Aufputz-Stromleitungen, Linoleum-Fußböden und Rauhfasertapete. Bei dem Blick durch die ungedämmten Fenster waren schon die ersten Müllcontainer zu sehen. „Es wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass die Öffentlichkeit die Wohnungen in diesem Zustand zu sehen kriegt“, sagt Nicole Braune.

Das Neue im Alten: Eine Ausstellung in einer unsanierten Wohnung zeigte die künftigen Pläne für die Burg. Quelle: Victoria Barnack

Die Architektin der Wohnungsgesellschaft nutzte das Treffen mit den Kollegen vom beauftragten Architekturbüro aus Erfurt am Freitag für eine mehrstündige Besprechung. Auch wenn sie den Besuchern teilweise schon genaue Pläne präsentierten: „Die Detailplanung ist noch lange nicht fertig“, berichtet Braune. „Wir müssen jetzt zum Beispiel festlegen, wo noch ein Träger fehlt.“

Luckenwalder Burg: Leitungen für die Versorgung sind große Herausforderung

Der Erfurter Architekt Marcus Johansson sieht in den vielen Details die größte Schwierigkeit der Plattenbausanierung. „Es ist eine große Herausforderung, die gesamte Versorgungstechnik mit allen Leitungen vernünftig unterzubringen“, sagt er. Aufputz-Installationen wird es im Wohngebiet Burg künftig sicher nicht mehr geben. „Das ist zwar eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen“, sagt er, „aber sicher nicht die beste.“

So könnten die sanierten Wohnungen aussehen. Quelle: Victoria Barnack

Nach diesem letzten Tag der offenen Tür hofft man bei der Wohnungsgesellschaft, dass es nun zügig vorangeht. Schon seit Ende 2019 stehen die Blöcke leer. Die ersten Arbeiten sind bereits ausgeschrieben. Der Startschuss kann aber erst mit der Fördermittelzusage fallen – noch in diesem Jahr, so die Hoffnung der Bauherren.

Baukran reißt Eckgebäude ab

Dann wird der aktuelle Schotterparkplatz an der Salzufler Allee mit Bauzäunen abgesperrt. „Recht schnell wird dann der Baukran anrücken“, sagt Nicole Braune. Denn die Eckgebäude der Plattenbauten werden abgerissen. „Parallel wird das Bestandsgebäude entkernt.“ Nur die tragenden Wände bleiben stehen und bilden die Basis für über 180 neue Wohnungen auf der Burg.

Von Victoria Barnack