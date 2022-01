Luckenwalder Hortneubau soll im Februar eröffnet werden

Luckenwalde

In gut zwei Wochen soll der neue Luckenwalder Hort am Schulkomplex Jahnstraße mit einer Nutzfläche von 1760 Quadratmetern in Betrieb genommen werden. Die Stadt als Bauherr hat dafür 6,6 Millionen Euro investiert – ohne Fördermittel. Künftiger Betreiber wird das DRK sein. Bevor der Kindertrubel Einzug hält, durften Vertreter von Stadtverwaltung und DRK am Donnerstag gemeinsam mit Architekt Arndt Hermann einen Blick in das fertige und teils schon möblierte Gebäude werfen.

Die kindgerechte und farbenfrohe Küche. Quelle: Elinor Wenke

Beeindruckt sind die Besucher vor allem von den weiten großzügigen Flächen, den hellen Räumen dank großer Fenster und der farbenfrohen Möblierung. Neben der kindgerechten Küche samt Essbereich ist genug Raum zum Lümmeln und Ausruhen. Beim Probesitzen in einer der kuschligen sogenannten Waben stellt Jan Spitalsky, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes, fest: „Das ist hier richtig schallgedämpft und angenehm.“ Wie überall im Haus, erklärt Architekt Hermann. „Das war uns ein Hauptanliegen und ist wichtig für das Wohlbefinden von Kindern und Erziehern.“

Die Etagen sind thematisch zugeordnet. Während im Erdgeschoss vor allem Kommunikation und Bewegung vorherrschen, steht in der ersten Etage Forschen und Lernen und im zweiten Obergeschoss Musik und Kunst im Vordergrund. Kletterwände, ein Bewegungsraum, eine Bibliothek, eine Töpfer- und eine Holzwerkstatt, Mal-Atelier, Tonstudio, Musikraum und Theaterwerkstatt bieten Betätigungsmöglichkeiten für jeden Geschmack und jedes Interesse.

Die Holzwerkstatt bietet Möglichkeiten zum Werkeln und Basteln. Quelle: Elinor Wenke

Im Herbst 2018 hatte die Stadt einen Architektenwettbewerb gestartet und den pha Architekten BDAS den Zuschlag erteilt. „Wir haben alles richtig gemacht“, konstatiert Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD), „indem wir gute Architekten ausgewählt und frühzeitig die künftigen Nutzer mit ins Boot geholt haben. Denn es ging nicht nur darum, ein Gebäude, sondern auch die Möbel zu entwerfen.“

Holzbau für ein gutes Klima

Herzog-von der Heide lobt die Entscheidung, sich für einen Holzbau entschieden zu haben. Das unterstreicht auch Arndt Hermann. „Zum einen soll die Architektur den zeitgemäßen pädagogischen Konzepten gerecht werden, zum anderen der Bau für die nächste Generation auch klimagerechte Aspekte berücksichtigen“, so Hermann.

Ein Musikraum und ein Tonstudio laden zum Musizieren ein. Quelle: Elinor Wenke

Beim Baustoff Holz, das für massive Geschossdecken, Außenwände, Fenster, Türen und Möbel verwendet wurde, werde das klimaschädliche Kohlendioxid im Material eingelagert statt in die Atmosphäre geschickt. Nur Treppen und Brandwände wurden aus Beton hergestellt. „Die Fassade spielt wie die Bäume im Wald mit regelmäßigen vertikalen und leicht verkippten Hölzern und zeigt: Kinder sollen in kein vorgefertigtes Bild gezwängt werden“, so Hermann.

Katharina Ullrich als Hortleiterin

Künftige Leiterin des neuen Hortes wird Katharina Ullrich sein. Die 23-Jährige zieht zunächst mit 165 Kindern aus der DRK-Kita „Weichpfuhl“ in das neue Domizil. Später wird die Kapazität auf 250 junge Nutzer aufgestockt. Jedes Kind kann schon einmal vorher das neue Gebäude kennenlernen. „Unsere Kinder sind schon total begeistert und aufgeregt und können den Umzug kaum erwartet“, berichtet sie. Besonders schwärmten die Kinder von den eigenen Garderobenschränken, den Kletterwänden und großen Werkstätten. „Sie verzichten sogar aufs Spielzeug in der Kita und wollen am liebsten alles schon in den neuen Hort räumen“, erzählt die Chefin und schmunzelt.

Eltern im neuen Hort willkommen

Wenn es die Corona-Situation wieder erlaubt, sollen auch Eltern sich frei in dem neuen Gebäude bewegen dürfen. Die Betriebserlaubnis erwartet das DRK pünktlich zum 1. Februar.

Von Elinor Wenke