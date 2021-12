Luckenwalde

Es ist schon eine Weile her, seit dem die „Bühnenpelikane“ ihr Debüt in der Luckenwalder Kulturwerkstatt Klassmo gaben. Anfang Oktober präsentierte das neu gegründete Seniorentheater, bestehend aus einem Dutzend Luckenwalder ihr selbstkreiertes Stück „Du liegst mir am Herzen“. Seit dem ist es etwas stiller um die Laiendarsteller geworden, denn auch ihnen hat die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Vorstellung im Luckenwalder Seniorenstift fällt aus

„Eigentlich planten wir am 16. Dezember einen Auftritt im Seniorenstift“, sagt Maria Hösel, die für die Inszenierung die Fäden in den Händen hält. Aber dieser musste, ebenso wie die Vorstellung auf der Luckenwalder Volksbühne, pandemiebedingt abgesagt werden. „Dabei hatten wir uns so intensiv vorbereitet“, sagt Hösel.

Gemeinsam hatten die Bühnenpelikane einen neuen Anfang mit aktuellem Bezug für ihr bestehendes Stück erarbeitet. Dieser sollte auf das anstehende Weihnachtsfest hindeuten. Um ausreichend Material zu erhalten, wurde das Event mit all seinen positiven wie auch negativen Seiten in die Mangel genommen.

Luckenwalder Laiendarsteller berichten über ihr Weihnachten

„Wir haben zunächst zusammengetragen, was Weihnachten für jeden Einzelnen von uns bedeutet“, erklärt Hösel. Dabei wurde mit Kritik nicht gespart. Weihnachten sei nicht nur das idyllische Fest der Familie, es bedeute für manche auch Einsamkeit, Isolation, Trauer.

So berichten einige der alleinstehenden Laiendarsteller aus ihren Erfahrungen, erzählen, wie sie die Feiertage erleben und was sie gegen das Alleinsein tun. Dabei spielt auch Alkoholmissbrauch eine Rolle, sowie die kritische Hinterfragung der Sucht.

Im Oktober konnten die „Bühnenpelikane“ ihr Stück im Klassmo aufführen. Quelle: Iris Krüger

Weihnachten, so war der Tenor, ist außerdem Fest der Geschenke, man denkt an den anderen und möchte seinen Lieben etwas Gutes tun. „Es ist aber auch ein Fest des Überflusses, des Konsums und Kaufrausches. Daher stellten wir uns die Frage, wie es dann mit der ökologischen Bilanz aussieht“, sagt Hösel. „Wohin zum Beispiel mit den Bergen von Geschenkpapier? Warum muss alles online bestellt und nicht anders beschafft werden? Müssen es immer viele und teure Geschenke sein?“

Luckenwalder Stück soll Festvorbereitungen hinterfragen

Und noch ein ganz anderer Aspekt steht bei dem Stück im Vordergrund. Dieser dreht sich um die Weihnachtsvorbereitungen, die oft mit hohem Aufwand verbunden sind, die Familie stresst und schon mal zum Eklat führen kann.

„Vor allem sind es die Frauen, die sich zusätzlich zu Kinderbetreuung, Haushalt und Beruf nun auch noch um die Dekoration des Hauses, den perfekten Gänsebraten und die Geschenkbesorgung kümmern müssen. Wir wollten herausfinden, was das mit uns macht und ob das notwendig ist“.

Die Luckenwalder Laien improvisieren auf der Bühne

Die weihnachtlich geprägten Geschichten, die die Darsteller erzählen, führen nahtlos in den Rest des Stückes ein, das bereits bekannt ist. Dieses wird natürlich nie wortgleich aufgeführt, da alle bei den Proben und den Vorstellungen viel improvisieren. Das wirkt zunächst wenig professionell, jedoch umso glaubwürdiger, da jeder „Bühnenpelikan“ seine eigene Lebensgeschichte mit in Stück einfließen lassen darf.

Die Bühnenpelikane in Aktion. Quelle: Iris Krüger

Wann die nächste Vorstellung sein wird, steht noch nicht fest. „Wir wollen aber die Proben nicht nutzlos werden lassen und haben überlegt, ob wir den neuen Beginn des Stückes vielleicht aufzeichnen“, sagt Maria Hösel. Eine Veröffentlichung über die Social-Media Kanäle kann sie sich vorstellen.

Luckenwaldes Bühnenpelikane suchen Mitstreiter

Auch wenn die sorgsam vorbereiteten Aufritte ausfallen, werden die Proben im neuen Jahr auf jeden Fall weitergeführt. So trifft sich die kleine Truppe jeden Freitag ab 13.30 Uhr im Haus Sonnenschein.

„Natürlich sind neue Mitspieler gern gesehen. Die Gruppe ist für alle Menschen offen, egal ob jung oder alt“, so der Aufruf von Maria Hösel. Interessenten können sich bei ihr unter der Telefonnummer 01 73/1 93 29 23 melden

Von Iris Krüger