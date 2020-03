Am Abend des 22. März waren deutschlandweit Menschen dazu eingeladen, um 18 Uhr gemeinsam von Zuhause aus Beethovens „Ode an die Freude“ anzustimmen oder mit einem Instrument einzusteigen. So sollte ein Zeichen des Zusammenhaltes in Zeiten von Corona gesetzt werden. Im Luckenwalder Ginsterweg wurde die Idee begeistert umgesetzt.