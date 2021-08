Luckenwalde

Verheißungsvoller, bunter und appetitmachender auf eine Wiederholung hätte die Premiere des Luckenwalder „Neust:art“-Festivals kaum sein können. In der Regie der KlassMo-Betreiber Hilde Steinfurth und Thomas Grieser sowie ihrer Mitstreiter vom Haus der Kultur der Welten-Fläming e.V. verwandelte sich der erst vor wenigen Monaten komplett umgestaltete Boulevard am vergangenen Wochenende zur Kunst- und Kulturmeile.

Darbietungen auf improvisierter Bühne

Angesichts der zahlreichen Besucher jeden Alters und der Stimmung darf das von Steinfurth erst im Februar entwickelte Konzept als aufgegangen gelten, auch wenn es letztlich am Geld scheiterte, Musik- und Theater-Darbietungen an beiden Tagen zu erleben. 28 Künstler luden auf improvisierter Bühne an unterschiedlichen Standorten zum Zuhören, Schauen und auch zum Mitmachen.

Puppenspieler und Bühnen-Ausstatter Stefan Rätsch lockte die Jüngsten auf fantasievolle Weise zum Mitmachen. Quelle: Uwe Klemens

Das Repertoire reichte von klassischer und Operetten-Musik bis zu Swing, Jazz und den Songs des Liedermacher-Duos Der Blum, über Puppentheater und Märchen-Vorlesestunde bis zum Workshop in Sachen Imkerei und zum Selbstbau eines Insektenhotels. Die Chorwerkstatt mit Liedern aus aller Welt kam ebenfalls gut an. Bereits knapp eine Stunde nach seiner Gründung heimste der improvisierte Chor bei den Zuhörern den ersten Beifall ein.

Bilder zur Luckenwalder Industrie-Kultur

Die in den größtenteils geöffneten Läden versteckten Ausstellungen warteten ebenfalls darauf, entdeckt zu werden. Die Ergebnisse der extra für das Festival an der Volkshochschule gestarteten Foto- und Zeichen-Kurse zum Thema Luckenwalder Industrie-Kultur fanden ebenso ihre Bewunderer, wie die Arbeiten regionaler oder aus anderen Regionen angereister Künstler.

Musikalische Angebote gab es buchstäblich „an jeder Ecke“. Quelle: Uwe Klemens

„Mir ging es darum, den Boulevard, der eigentlich nur Einkaufsmeile ist, jetzt, beim Neustart nach der Coronapause, ganz neu auch als einen Ort zu entdecken, an dem doch auch Kultur stattfinden kann“, beschreibt Hilde Steinfurth, die auch im Titel des Festivals als Wortspiel zwischen Neustart und Art – Kunst – versteckte Festivalidee.

So spielerisch leicht ist es, spannenden Angebote für jedes Alter zu schaffen. Quelle: Uwe Klemens

„Und ich glaube, die Idee ist aufgegangen, denn nicht nur die von mir angesprochenen Künstler, sondern auch die Besucher haben das Angebot angenommen, haben zugehört, geschaut und mitgemacht, obwohl viele am Anfang ziemlich überrascht waren“, fügt die Initiatorin hinzu.

Theaterspektakel wurde zum feurigen Finale

Zum furiosen Finale des Festival-Sonnabends wurde das Theater-Spektakel der aus zehn Akteuren bestehenden Freien Bühne Wendland mit ihrer eigenwilligen und fesselnden Interpretation der von Herman Melville vor 170 Jahren geschriebenen Walfänger-Geschichte „Moby Dick“. Mit waghalsigen, artistischen Einlagen, einem unglaublichen Fundus an Regie- und Ausstattungseinfällen, einer Feuershow und zahlreichen Bezügen zur Gegenwart und zum viel zu großen ökologischen Fußabdruck der heutigen Zivilisation erspielte sich das Ensemble die Gunst der Zuschauer.

Mit stehenden Ovationen, so wie von Steinfurth erhofft, endete die Premiere des Festivals, dem weitere folgen sollen.

Von Uwe Klemens