Luckenwalde

Der obdachlose Mann vom Luckenwalder Boulevard ist zurück in seinem Heimatland. Die Kreisstadt hat er auf eigenen Wunsch hin mit Hilfe aus dem Rathaus verlassen. Das teile Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) am Freitag mit.

Obdachloser wurde aggressiv und pinkelte öffentlich

Der bärtige Mann, den viele Luckenwalder für einen Inder hielten und der kein Deutsch sprach, sorgte mehrere Monate lang für Ärger. „Seit dem Frühjahr campierte er auf dem Boulevard, bettelte und belästigte immer wieder die Leute, die in den Cafés und Eisdielen saßen“, berichtet die Luckenwalderin Gundula Hollstein.

Weil er dabei mehrmals auch aggressiv und laut wurde, hatten viele ältere Menschen inzwischen sogar Angst vor ihm, erzählt sie. Außerdem soll der Mann regelmäßig in der Öffentlichkeit gepinkelt haben. In mehreren Geschäften hatte er Hausverbot. „Das alles passt nicht in unser schönes Stadtbild“, sagt die Bürgerin.

Mann wollte nichts in Obdachlosenunterkunft

Hollstein machte deshalb das Rathaus auf die Probleme mit dem Mann aufmerksam. Dort war er schon bekannt. Denn der Pakistaner hatte einen bestellten Betreuer. Auch Privatpersonen sollen sich von Zeit zu Zeit um ihn gekümmert haben.

Weil Gundula Hollstein offenbar nicht die einzige Luckenwalderin blieb, die sich über ihn beschwerte, schritt das Rathaus ein. „Unsere mehrfachen Angebote, in der Obdachlosenunterkunft unterzukommen, lehnte er rigoros ab“, sagt die Bürgermeisterin. „Vor einiger Zeit äußerte er jedoch den Wunsch, in seine Heimat Pakistan zurückzukehren und blieb auch dabei.“

Glücklich und zufrieden von Familie empfangen

Verwaltungsmitarbeiter Marcel Hadel aus der Abteilung Wohnen und Soziales nahm sich des Falles an. Nach wochenlanger Arbeit wurde schließlich der Weg für die Heimkehr geebnet. Mit einem Flugzeug von Berlin-Tegel aus verließ der Obdachlose am Donnerstagabend Deutschland.

Nach einem Zwischenstopp in Doha ( Katar) landete er schließlich am Freitagvormittag deutscher Zeit wieder in seinem Heimatland. „Glücklich und zufrieden“, wie Hadel nun mitteilte, „wurde er von seiner großen Familie in Empfang genommen.“

Happyend auch für die Luckenwalder

Über den Ausgang der langen Geschichte mit dem Pakistaner ist nicht nur die Bürgermeisterin glücklich. „Ich bin sicher, dass sich viele Luckenwalder mit uns über dieses Happy End freuen werden“, erklärt sie. Gundula Hollstein stimmt ihr zu: „Ich bin froh, dass es ein gutes Ende genommen hat“, sagt die aufmerksame Bürgerin.

Von Victoria Barnack