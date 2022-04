Luckenwalde

Die aus Paletten gebauten Möbel sind gemütlich wie Sofas, der Arbeitsbereich ist großzügig und die coole Treppe mit den gepolsterten Sitzflächen bietet den Rundumblick in dieser weitläufigen Luckenwalder Halle, die seit nunmehr zwei Jahren die Präsenzstelle der Technischen Hochschule Wildau und der Fachhochschule Potsdam ist. In der oberen Etage befindet sich eine Küche, die gemeinschaftlich genutzt werden kann von denjenigen, die vor Ort kostenlos als Co-Worker arbeiten wollen. Denn die Präsenzstelle in Luckenwalde ist soviel mehr als nur ein Ort, in dem Interessierte sich über die beiden Hochschulen informieren können. Sie ist ein Begegnungsort für die Menschen der Region – und darf nach Ostern endlich wieder öffnen.

Eine Bühne mit guter Sound- und Lichttechnik gibt es auch

„Wir haben 2019 angefangen in der leeren Halle, im Februar 2020 eröffnet und mussten dann im März gleich wieder schließen“, erzählt Markus Lahr. Er ist TH-Ansprechpartner vor Ort als operativer Projektleiter der Präsenzstelle. Die Gesamtleitung liegt bei TH-Professorin Dana Mietzner, die mit der von ihr geleiteten Forschungsgruppe Innovations- und Regionalforschung das Konzept entwickelt hatte.

Während der Pandemiezeit war die Präsenzstelle nur in den Sommermonaten mal kurz geöffnet bei sehr eingeschränktem Betrieb. Der aber stieß schon auf soviel Interesse, dass immer wieder nachgefragt wurde, wann denn die Halle nun endlich wieder besucht werden darf. „Bedarf gibt es sowohl bei Institutionen, aber auch von Unternehmen, die einfach mal rauswollen“, berichtet Manuel Haberland.

Auf der Bühne der Präsenzstelle Luckenwalde der TH Wildau und FH Potsdam: Markus Lahr, Manuel Haberland und Hardy Salka (v.l.) Quelle: Karen Grunow

Eine Bühne gibt es in der Halle mit hervorragender Sound- und Lichttechnik, auch das ist sehr nachgefragt, spüren Lahr und er. Vor allem aber rechnet Manuel Haberland fest damit, dass es Co-Worker geben wird, die sich regelmäßig in der Halle einfinden werden, weil sie nach zwei Pandemie-Jahren im Homeoffice einfach mal ein anderes Arbeitsumfeld haben möchten. Eines, an dem man auf ganz unterschiedliche Menschen treffen kann, das ein Ort ist, der sich schon kreativ anfühlt, unbedingt so aussieht und viele Möglichkeiten bietet, sich kreativ zu betätigen.

Markus Lahr präsentiert eines der zum ruhigen Arbeiten geeigneten kleinen gläsernen Büros. Quelle: Karen Grunow

Denn neben dem Co-Working- und dem Bühnen-Bereich mit all den charmanten Ecken für kleine Pausen, einer Box für ungestörte wie nicht störende Telefonate oder gläsernen, den Geräuschpegel abschirmenden Besprechungsräumen gibt es auch den Makerspace. Ein Teil der Halle im Gewerbehof Luckenwalde an der Beelitzer Straße ist bestückt mit einer beeindruckenden Kollektion von HighTech-Geräten. Mittlerweile drei sehr große und diverse kleinere 3D-Drucker können genutzt werden, neu dabei ist ein Tondrucker, der bis zu einem Meter große Objekte fertigen kann. Es gibt Textildruck, Lasercutter, Stickmaschine und eine CNC-Fräse, mit der drei mal anderthalb Meter große Platten bearbeitet werden können. Gerade steht ein vielfach vergrößertes Hühnerskelett in der Halle; es ist ein durch zahlreiche Ausstellungen gewandertes Werk des Künstlers Andreas Greiner, der das vor einigen Jahren im Makerspace der TH Wildau drucken ließ und es nun in Luckenwalde reparieren und restaurieren lässt. „Es ist wie in Wildau, dass die großen Drucker total nachgefragt sind“, sagt Markus Lahr über das 3D-Equipment vor Ort.

Links im Gerüst steht ein vielfach vergrößertes, 3D-gedrucktes Hühnerskelett, dahinter reihen sich 3D-Drucker verschiedenster Formate aneinander. Beeindruckende HighTech-Ausstattung, die genutzt werden darf. Quelle: Karen Grunow

Damit arbeiten dürfen vom Prinzip sogar Schulklassen. Denn Idee ist, dass auch diese den Makerspace für Workshops nutzen können. Noch gibt es ein paar Einschränkungen, wie viele Personen gleichzeitig in der großen Halle arbeiten dürfen. Trotzdem ist zum Beispiel schon fest geplant, dass in Kooperation mit der Stadt ein Projekt für Kinder und Jugendliche geben wird, um diesen mehr Mitspracherecht zu geben, wie und mit welcher Art Sitzmöbeln der öffentliche Raum gestaltet werden kann. Ein Prototyp, so die Idee, werde dann in der Präsenzstelle angefertigt. Für diese Aktion soll nun intensiv in Schulen und Jugendclubs geworben werden.

Open Bike Sensoren werden mit Interessierten in Workshops zusammengebaut

Der Produktdesigner Hardy Salka, der für den Abschluss seines Studiums in Potsdam ein Raumkonzept für die Präsenzstelle entwickelte, hat kürzlich einen „Open Bike Sensor“ zusammengebaut. Denn es wird für Fahrradfahrer Workshops geben, in denen solche Sensoren, die Abstände zu vorbeirasenden Autos messen, gebaut werden. „Der Zusammenbau ist nicht ganz ohne, aber es hat Spaß gemacht“, erzählt Salka. Doch auch, wer sich die Bastelarbeit nicht zutraut, kann sich an dem Citizen-Science-Projekt „Zu nah? – Mit Abstand mehr Sicherheit!“ der TH beteiligen.

Ausstellungsbereich der Präsenzstelle. Quelle: Karen Grunow

Auch Lehrangebote der Hochschulen gibt es vor Ort; so finden in diesem Semester zwei TH-Kurse mit Studierenden in der Präsenzstelle statt, in denen es um die Auseinandersetzung mit der Stadt geht. In einem Ausstellungsbereich werden Ergebnisse andere Projektseminare vorgestellt. „Unter www.zukunftimgewerbehof.de sind alle Ausstellungen auch digital erlebbar“, lädt Lahr zum Erkunden ein.

Ein Infotag ist am 12. Mai geplant, dann kommt von der Fachhochschule Potsdam das FHP-Mobil, ein Tiny House, auf den Luckenwalder Marktplatz, um die vielfältigen Aktivitäten der FH und eben auch die Präsenzstelle vorzustellen. Direkt am 13. Mai dann ist in der Halle im Gewerbehof ein Science Slam. Wissenschaftler aus ganz Brandenburg werden gegeneinander antreten, indem sie gut verständlich ihr spezielles Forschungsgebiet in kurzen knackigen Vorträgen präsentieren. Das Publikum – vor Ort und an den Bildschirmen – kann dann einen Sieger küren.

Der Luckenkien-Podcast kommt künftig aus der Präsenzstelle

Im Podcast-Studio entsteht „Luckenkien“. Quelle: Karen Grunow

Bei schönem Wetter, Manuel Haberland zeigt es, können außerdem die Rolltore geöffnet werden, dann wird der Außenbereich zur Chill- und erweiterten Arbeitszone. In Kürze, erzählt er, werden außerdem Podcasts veröffentlicht, die im neu eingerichteten Studio entstehen. Übernommen haben sie das Konzept vom Radiosender Flux FM, der ein Jahr lang den Podcast „Luckenkien“ realisierte. In der ersten in der Präsenzstelle produzierten Folge wird deren Konzept zunächst vorgestellt.

Ab 19. April ist die Präsenzstelle von montags bis donnerstags zwischen 9 und 16.30 Uhr geöffnet. Co-Worker sollten sich vorab via gewerbehof@th-wildau.de anmelden.

Von Karen Grunow