Luckenwalde

Der 7. September wird Martina Schulze als „schwarzer Dienstag“ und als Tag, als ihr von Unbekannten uneigennützig und umsichtig Hilfe zu teil wurde, wohl lange im Gedächtnis bleiben. Eine Bodenwelle auf einem Gehweg in der so genannten Burg brachte den von einer Helferin geschobenen Rollstuhl aus dem Gleichgewicht, so dass sie heraus fiel und mit dem Gesicht aufs Pflaster schlug. Noch jetzt, zweieinhalb Wochen später, sind die Blessuren, die sie an Kinn, Nase und auf der Stirn davontrug, deutlich zu sehen.

Das Unglück kam so schnell

„Es ging alles so furchtbar schnell“, erinnert sich die 60-jährige, die eigentlich aus Gottsdorf stammt aber wegen ihren langjährigen Parkinson-Erkrankung bereits seit zehn Jahren im katholischen St.-Josef-Stift lebt und bei ihren Besorgungen seit drei Jahren auf den Rollstuhl angewiesen ist.

„Laufen ginge zur Not vielleicht noch auf kurzen Strecken, aber ich traue mich einfach nicht mehr, weil ich zu große Angst vor dem Umfallen habe“, beschreibt Schulze ihre Furcht, die im Alltag zum großen Problem wird. „Selbst die einfachsten Dinge muss ich mir mitbringen lassen oder, wie zum Beispiel Kleidung, über Katalog bestellen und dann eben zurückschicken, wenn mir etwas nicht passt oder doch nicht so gefällt wie im Katalog“, erzählt die gelernte Zoo-Technikerin, die wegen ihrer Krankheit nur bis Ende der 80er-Jahre in Frankenförde im Stall arbeiten konnte.

Als ihre Eltern starben, fiel die Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags weg, so dass sie zuerst ins Betreuten Wohnen, mit Fortschreiten der Krankheit dann ins Pflegeheim umzog.

„Das meiste von dem, was für die meisten Menschen in Luckenwalde ganz normal ist, bleibt mir verschlossen. Als ich vor kurzem mein defektes Handy durch ein neues ersetzen musste, konnte ich es mir nicht selbst aussuchen, weil ich mit dem Rollstuhl gar nicht bis in den Shop kommen würde“, beschreibt Schulze ihre Situation.

Der Stadtbummel endete mit einem Schrecken

Der Stadtbummel am 7. September sollte etwas ganz Besonderes sein. „Doch meine Helferin übersah die Delle im Gehweg und bevor ich noch etwas sagen konnte, war es schon passiert“, schildert Schulze den schicksalhaften Moment, der sich gegen 15.30 Uhr auf dem Rückweg ins Seniorenstift ereignete.

Als die Seniorin mit blutenden Wunden auf dem Gehweg lag, eilten ein Autofahrer, der sein Fahrzeug noch schnell vor einem der Wohnblöcke abstellte, und ein vermutlich türkischer Mann, der gerade mit seiner Familie von Kaufland kam, zur Hilfe und versorgten die Wunden mit Pflaster aus dem Verbandskasten des Autofahrers. „Noch bevor ich Danke sagen oder nach ihrem Namen fragen konnte, waren sie schon wieder weg“, sagt Martina Schulze, die sich nur noch an den Oberlippenbart und die grauen Schläfen des Autofahrers erinnern kann.

„Das Danke sagen will ich nun auf diesem Weg nachholen – kämen mich die beiden besuchen, würde ich dies auch gerne persönlich tun“, sagt die die Rollstuhlfahrerin in der Hoffnung, dass ihr Danke ihre Helfer erreicht.

Von Uwe Klemens