„Die Senioren waren begeistert“, sagt Christine Schrötter. Die Betreuungskraft im Altenheim Seniorenwohnen Elsthal streckt zwei Hoffnungsbriefe in die Luft. „Toll, dass gerade Kinder an unsere Senioren gedacht haben“, sagt sie. In den vergangenen Wochen sind gleich mehrere solche Mutmacher-Briefe im Postkasten der Einrichtung mit mehr als 80 Einwohnern eingetrudelt. Kinder und Erwachsene haben an die Einwohner in Senioreneinrichtungen geschrieben. Die junge Luckenwalderin Anna Posenauer hatte die Aktion mitten in der Coronakrise ins Leben gerufen (die MAZ berichtete).

„In der schweren Zeit während Corona war das ein tolles Zeichen an die Senioren“, sagt Schrötter. Den Senioren hat sie die Hoffnungsbriefe vorgelesen. Einige Menschen beschreiben darin, wie sie die Krise selbst bewältigen. „Ein junges Mädchen hat sogar ein selbst geschriebenes Gedicht geschickt“, erzählt Christine Schrötter. Das Gedicht handelt von den vier Jahreszeiten und ruft bei den Senioren auch das ein oder andere Schmunzeln im Gesicht hervor. „In anderen Briefen standen Tipps, wie wir die Coronazeit überstehen können“, berichtet die Betreuungskraft.

In einem der Hoffnungsbriefe stand ein selbst geschriebenes Gedicht. Quelle: Victoria Barnack

Die Hoffnungsbriefe – auch wenn sie von komplett unbekannten Menschen kamen – haben den Luckenwalder Senioren tatsächlich geholfen. „Für unsere Bewohner war es eine schwere Zeit“, sagt Schrötter. „Viele waren traurig. Wochenlang konnten sie keinen Besuch bekommen.“ Rund drei Monate lang war die Einrichtung für Gäste geschlossen, bevor ein Hygienekonzept das wieder ermöglichte. Die Hoffnungsbriefe sorgten für Abwechslung im Corona-Alltag. Sie hätten die Senioren auf andere Gedanken gebracht. „Einige haben daraufhin sogar angefangen, von ihren eigenen Familien zu erzählen“, berichtet Christine Schrötter.

Inzwischen ist Besuch im Seniorenwohnen Elsthal wieder erlaubt. „Wir führen eine strenge Besucherliste mit genauen Zeitangaben“, erklärt Heimleiterin Katrin Siegel, „und plädieren immer dafür rauszugehen, damit das Virus möglichst wenig Chancen hat.“ Siegel berichtet, ihre Einrichtung habe die Coronakrise gesund überstanden. Coronafälle gab es bis heute nicht. Dadurch sind die Bewohner auch von Quarantänen verschont geblieben.

Aus Hoffnungsbrief wird Brieffreundschaft

Auch wenn die Kontaktbeschränkungen inzwischen gelockert sind: Der Austausch per Brief geht im Elsthal weiter. „Weil die Bewohner von den Briefen so begeistert waren, haben wir Antworten geschrieben“, erzählt Christine Schrötter. Aus der spontanen Aktion ist quasi eine Brieffreundschaft entstanden. Auf die Antwort der Senioren kam in der Zwischenzeit sogar schon wieder eine erneute Antwort per Postkarte. Betreuungskraft Schrötter hat sie für alle gut sichtbar im Flur aufgehangen.

Anna Posenauer hat die Aktion Hoffnuzngsbrief in Luckenwalde ins Leben gerufen. Quelle: Margrit Hahn

Auch die Initiatorin der Aktion Anna Posenauer hat auf ihre Hoffnungsbriefe Antworten bekommen. „Ich habe über meinen Alltag und den Frühling geschrieben“, erinnert sich die Luckenwalderin, „zurück kam vor allem riesengroße Freude.“ Auch Posenauer hat zu einer der Einrichtungen inzwischen engeren Kontakt. „Eine Frau aus dem Hospiz ,Hand in Hand’ in Luckenwalde, an die ich einen Hoffnungsbrief geschickt habe, besuche ich inzwischen sogar persönlich“, erzählt sie.

Mindestens 19 Briefe in Luckenwalde

Aus Neugier hat Anna Posenauer inzwischen in fast allen Einrichtungen nachgefragt, die sich für die Aktion angemeldet hatten. „Mindestens 19 Hoffnungsbriefe sind in Luckenwalde angekommen“, erzählt sie.

Acht Einrichtungen haben mitgemacht. Neben dem Seniorenwohnen Elsthal und dem Hospiz waren beispielsweise auch das Seniorenstift St. Josef, die Volkssolidarität, mehrere Sozialstationen in Luckenwalde und der ambulante Palliativ- und Hospizdienst dabei.

