Luckenwalde

Geht es nach dem Willen der Fraktion Linke/BV der Luckenwalder Stadtverordnetenversammlung, so soll der Busverkehr auf der Stadtlinie spürbar erweitert werden. Die Fraktion fordert in einem Antrag, eine innerstädtische Verbindung auch an den Samstagen zu ermöglichen. Das notwendige Geld dafür soll aus dem Stadthaushalt bereitgestellt werden. Ebenso wünschen sich die Linken, dass die Mitfahrt an Samstagen für die Fahrgäste kostenlos sein soll. Dazu müsste die Verwaltung die Belastung für den Haushalt kalkulieren.

Bisher verkehrt die Stadtbuslinie der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) montags bis freitags im Stundentakt. Eine Tageskarte der Linie 772 kostet derzeit 3,30 Euro, eine Einzelfahrt 1,60 Euro. Kundenbefragungen hätten laut Linke den Wunsch nach einer Linienerweiterung erbracht.

Beitrag zum Klimaschutz

Mit ihrem Ansinnen verfolgen die Antragsteller das Ziel, die Einwohner zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu ermuntern, um damit die Verkehrs- und Parkplatzsituation in der Innenstadt zu entlasten und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

„Wir die Mitfahrt entgeltfrei ermöglicht, so ist eine bedeutende Hemmschwelle zur Nutzung entfallen“, heißt es im Antrag, „es kann einfach bedenkenlos und ohne Umstände der Einstieg zu jeder Zeit vorgenommen werden.“ Ob die Stadtlinie 772 auf samstags ausgedehnt wird, ein Rufbus auch für Luckenwalde eingerichtet wird oder man eine Tourismuslinie mit ausgewählten Haltepunkten für machbar hält, soll die Debatte zeigen.

Bürgermeisterin plädiert fürs Wochenende

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) teilt generell die Einschätzung, dass die innerörtlichen Busverbindungen am Wochenende verbesserungswürdig sind und unterstützt den Wunsch „aus vollem Herzen“. Eine Lösung wäre nach ihrer Meinung, die Stadtbuslinie 772 auch am Wochenende einzusetzen oder den Rufbus-Service um stadtinterne Fahrten zu erweitern. „Ich würde das nicht nur am Sonnabend festmachen, sondern auch den Sonntag einbeziehen“, erklärte sie.

Allerdings verweist die Rathauschefin auf die Verantwortung des Landkreises für den Nahverkehr, der unter anderem auch über die Kreisumlage durch die Kommunen finanziert wird. Zudem zahlt die Stadt einen jährlichen Zuschuss zur Stadtbuslinie. „Mir erschließt sich nicht, warum die Stadt allein auf ihre Kosten Verbesserungen bei der VTF bestellen soll“, erklärte sie.

Rathauschefin lehnt Nulltarif ab

Herzog-von der Heide lehnt es zudem ab, die Fahrten am Wochenende für jedermann zum Nulltarif anzubieten. Für sozial schwache Inhaber des Luckenwalder Sozialpasses wurde der Preis für einen Fahrschein bereits auf 30 Cent „heruntersubventioniert“.

Hoffnung auf gesenkte Kreisumlage

„Es geht nicht nur um die Sozialpassinhaber“, sagte Felix Thier (Linke), „sondern um ein Angebot für alle. Wir betrachten das als Testlauf, den man doch ein Jahr lang laufen lassen könnte.“ Thier wünscht den Austausch mit den anderen Fraktionen und mehr Mut, mit außergewöhnlichen Aktionen voranzuschreiten. „Wir sollten den Bürgern auch mal etwas zurückgeben“, sagte Thier, und verwies auf Einsparungen durch die erwartete gesenkte Kreisumlage.

„Diese großzügige Geste halte ich für schwierig und wüsste nicht, wie man das kalkulieren soll“, sagte die Bürgermeisterin. „Für Leute mit kleinem Geldbeutel haben wir ein Angebot geschaffen.“ Mit einem Testlauf Begehrlichkeiten zu wecken, die man nach einem Jahr wieder zurücknimmt, hält sie für unklug. „Und die Einsparung durch die Senkung der Kreisumlage reicht nicht für die nächsten Jahre.“

Beratung in den Fachausschüssen

Die Stadtverordneten einigten sich darauf, den Antrag in den Fachausschüssen zu beraten.

Von Elinor Wenke