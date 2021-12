Luckenwalde

Das Stadtwappen am Ortseingang aus Richtung Kolzenburg kommend steht wieder an seinem alten Platz. In dieser Woche wurde es nach Reparaturarbeiten wieder montiert. Im August hatte ein mutmaßlicher Drogendealer den Betonpfeiler mit einem Auto gerammt und war daraufhin zu Fuß geflüchtet.

Der Rahmen und der Putz am Sockel wurden erneuert. Quelle: Victoria Barnack

An jedem Luckenwalder Ortseingang steht seit mehreren Jahren das Stadtwappen in einem Rahmen aus Stahlbeton auf einem knapp zwei Meter hohen Betonpfeiler. Der Unfallfahrer war im August mit einer solchen Wucht auf das Konstrukt geprallt, dass er nicht nur den Fuß beschädigte sondern auch das Stahlgeflecht im oberen Rahmen demolierte. Die Polizei fand in seinem Wagen ein Messer und mehrere Hinweise darauf, dass er mit Drogen dealt.

Lesen Sie auch Luckenwalde: Drogendealer rammt Stadtwappen und flüchtet

Die Stadt ließ das Wappen daraufhin abbauen. Für die Reparatur wurde das Hennickendorfer Bauunternehmen Frank Lamprecht engagiert, das die Wappen ursprünglich anfertigte. Der obere Rahmen musste komplett erneuert werden. Der Sockel des Pfeilers wurde ausgebessert. Dank einer speziellen Putztechnik ist von dem Unfall nichts mehr zu erkennen.

Von Victoria Barnack