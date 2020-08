Luckenwalde

Eine so schlimme Verletzung bei einer so jungen Katze hat auch Waltraud Lenz vom Luckenwalder Tierheim Am Bürgerhof noch nicht gesehen. Gleich zwei Knochen am selben Hinterbein sind bei der Katze gebrochen. Lenz und ihre Kollegen schätzen, dass das Tier gerade erst vier Monate alt ist. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: „Der Tierarzt sagt, sie hat gute Chancen, nach einer Operation wieder ganz gesund zu werden“, erzählt Waltraud Lenz.

OP kostet 1600 Euro

Doch diese OP ist teuer, weil sie – wegen des zweifachen Knochenbruchs – so kompliziert ist. 1600 Euro wird die Operation wohl kosten. Das Tierheim Am Bürgerhof hofft nun, dass sich Menschen finden, die ein Herz für die kleine Katze haben und einen Teil des Geldes spenden.

Das Röntgenbild zeigt die Brüche deutlich. Quelle: Privat

Wo genau die Geschichte der verletzten Katze begonnen hat, kann Waltraud Lenz nur erahnen. „Sie kam in dieser Woche als Fundkatze aus Zahna-Elster zu uns“, sagt sie. Mit der Gemeinde bei Wittenberg in Sachsen-Anhalt hat das Luckenwalder Tierheim einen Vertrag. Immer wieder landen Fundtiere aus dem Nachbarbundesland so im Tierheim Am Bürgerhof. „Aber an so einen Fall, wie wir ihn nun haben, kann ich mich nicht zurück erinnern“, sagt Waltraud Lenz.

Tierarzt bestätigt die Vermutung

Schon als die kleine Katze in Luckenwalde ankam, konnten die Kollegen auf den ersten Blick erkennen, dass etwas nicht stimmte. „Die Katze humpelte“, sagt Lenz. „Da haben wir schon vermutet, dass etwas gebrochen ist.“ Ein Luckenwalder Tierarzt schaute sich das junge Fundtier noch am selben Tag an und bestätigte die Diagnose. Doch erst eine Röntgenuntersuchung zeigte das gesamte Ausmaß: Sowohl Ober- als auch Unterschenkel des Hinterbeins sind gebrochen.

Katze wartet in Bad Liebenwerda auf OP

Inzwischen ist die kleine Katze nach Bad Liebenwerda verlegt worden. „Operiert wurde sie noch nicht“, sagt Waltraud Lenz, „wir wissen ja noch nicht, ob wir das Geld für die teure OP zusammenbekommen.“

Der direkte Kontakt zum Tierheim kann online über www.tierheim-luckenwalde.de oder per Telefon über die telefonische Rufnummer 0 33 71/63 20 33 aufgenommen werden.

Von Victoria Barnack